Colombia 1-0 Ghana: Luis Diaz bị từ chối bàn thắng

Đại diện Nam Mỹ vẫn đang dẫn trước Ghana cách biệt 1 bàn sáng 4/7.

Colombia bước vào vòng đấu loại trực tiếp với phong độ đầy ấn tượng. Đại diện Nam Mỹ kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu bảng K với 7 điểm, xếp trên cả Bồ Đào Nha, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch trước giải.

Thầy trò HLV Nestor Lorenzo mở màn bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan, tiếp đó vượt qua CHDC Congo với tỷ số 1-0, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận hòa 0-0 trước Bồ Đào Nha để giữ vững vị trí dẫn đầu.

Hàng thủ chắc chắn là điểm tựa lớn của Colombia khi họ mới chỉ để thủng lưới một bàn sau ba trận. Với lối chơi kỷ luật cùng khả năng chuyển trạng thái hiệu quả, đội bóng Nam Mỹ được đánh giá là một trong những tập thể đáng gờm khi World Cup bước vào giai đoạn knock-out.

Colombia sẽ có trận đấu không dễ dàng trước Ghana.

Ở phía đối diện, Ghana giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đại diện châu Phi giành được 4 điểm tại bảng L sau chiến thắng 1-0 trước Panama, trận hòa không bàn thắng với tuyển Anh và thất bại sát nút 1-2 trước Croatia.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Queiroz, Ghana cho thấy họ vẫn sở hữu hàng phòng ngự khó chịu, đặc biệt qua màn trình diễn trước tuyển Anh. Kinh nghiệm từng vào vòng 16 đội năm 2006 và tứ kết World Cup 2010 cũng là điểm tựa để đại diện châu Phi hướng đến một bất ngờ trước Colombia.

Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Colombia và Ghana chạm trán nhau trong lịch sử. Cuộc đối đầu tại Kansas City vì thế không chỉ mang ý nghĩa tranh vé vào vòng 16 đội mà còn đánh dấu cột mốc mới trong lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển.

Đội giành chiến thắng sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria tại vòng 16 đội.

Highlights Colombia 1-0 CHDC Congo Colombia chính thức có mặt tại vòng knock out World Cup 2026 sau khi vượt qua Congo tại lượt hai bảng K World Cup 2026 sáng 24/6.