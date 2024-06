Cole Palmer, vũ khí bí mật của tuyển Anh

Rạng sáng 4/6 (giờ Hà Nội), Palmer có bàn đầu tiên cho tuyển Anh. Trong chiến thắng 3-0 trước Bosnia ở trận giao hữu diễn ra trên sân St. James's Park, tiền vệ 22 tuổi xé lưới đối thủ sau tình huống sút phạt đền thành công.

Trung phong sinh năm 2002 đang có bước tiến đáng kinh ngạc về phong độ lẫn chuyên môn kể từ khi gia nhập Chelsea hồi đầu tháng 9/2023. Palmer dần khẳng định được vai trò trụ cột của mình tại sân Stamford Bridge.

Dù vậy, tiền vệ trẻ này chỉ mới ra sân 2 lần cho tuyển Anh tại vòng loại EURO 2024. Nhờ phong độ chói sáng và những tố chất của mình, Palmer được xem là một trong những cầu thủ đáng xem bậc nhất tại ngày hội bóng đá diễn ra trên nước Đức sắp tới. Đồng thời, anh có thể là con bài chiến thuật của HLV Gareth Southgate.

Palmer cập bến sân Stamford Bridge bằng bản hợp đồng trị giá 42,5 triệu bảng từ Man City. Nhiều nghi vấn được đặt ra về khả năng tỏa sáng của cầu thủ này trong đội hình của "The Blues".

Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng của cầu thủ này đáp lại những nghi vấn đó. Palmer mang tới màu sắc mới cho Chelsea trên hàng công. Trong 5 trận đầu tiên góp mặt, hàng công của CLB ghi được tới 9 bàn. Trong đó, Palmer đóng góp 1 bàn cùng 2 kiến tạo.

Trong mùa đầu tiên khoác áo đại diện thành London, tiền vệ 22 tuổi được HLV Pochettino tin tưởng giao nhiệm vụ đá vị trí hộ công. Vị trí mà không cầu thủ nào của Chelsea có thể đảm nhiệm tốt như Palmer, người đã không phụ lòng của ông thầy Argentina.

Đáng nói, ngoài kiến thiết lối chơi, tiền vệ người Anh còn cho thấy khả năng săn bàn đầy ấn tượng của mình.

Theo thống kê FBref, hiện tuyển thủ Anh đứng đầu cả 2 thông số về bàn thắng kỳ vọng (xG) lẫn kiến tạo kỳ vọng (xAG) so với toàn đội. Với 0,63 bàn thắng kỳ vọng mỗi 90 phút, Palmer thậm chí còn xếp trên những tiền đạo Chelsea mùa này như Nicolas Jackson hay Mykhailo Mudryk. Còn số kiến tạo kỳ vọng là 0,38 mỗi trận, tiền vệ trẻ này cũng là điểm sáng nổi bật của Chelsea ở khâu kiến tạo.

Khép lại mùa giải 2023/24 cùng Chelsea, Palmer bỏ túi 25 bàn cùng 13 kiến tạo. Một thách tích rất ấn tượng đối với cầu thủ trẻ sinh năm 2002. Phong độ chói sáng đó đã giúp Palmer giành được giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc của Premier League mùa 2023/24. Đồng thời, anh đóng vai trò quan trọng giúp Chelsea vượt qua mùa giải tệ hại để giành quyền tham dự European Conference League mùa tới.

Kết thúc mùa giải ở Premier League, cầu thủ 22 tuổi này đứng thứ 2 về số lượng bàn thắng và kiến tạo, chỉ xếp sau Erling Haaland và Ollie Watkins. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Palmer, cựu tiền vệ Chelsea, Cesc Fabregas bày tỏ sự bất ngờ về người đàn em. Cựu danh thủ Tây Ban Nha nói với BBC: “Tôi phải nói rằng tôi rất ấn tượng với Palmer. Và anh ấy chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea mùa này”.

Fabregas chia sẻ thêm: “Cậu ấy bắt đầu thể hiện ở đẳng cấp rất cao với nhiều phẩm chất và cá tính. Khi Palmer có bóng, cậu ấy biến mọi thứ thành hiện thực - đường chuyền cuối cùng, ghi bàn”.

Cựu cầu thủ Man City còn chứng tỏ sự đa năng khi có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Palmer được giới chuyên môn đánh giá là mẫu cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng xoay sở và tìm khoảng trống. Chính điều này giúp tiền vệ người Anh gây không ít khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Chính Kieran Trippier dành lời khen cho người đàn em trong cuộc phỏng vấn mới đây. “Đây là lần đầu tiên tôi tập luyện với Palmer. Cậu ấy thực sự làm tôi ngạc nhiên - một cầu thủ rất xuất sắc”, Trippier nói với talkSPORT.

“Palmer có khả năng tìm thấy những khoảng trống của đối phương. Nhận thức của cậu ấy về vị trí của đồng đội cũng rất tốt. Palmer rất thông minh so với các cầu thủ cùng trang lứa”, ngôi sao của Newcastle nói thêm.

Ngoài ra, cựu hậu vệ ĐT Anh, Rio Ferdinand cũng chia sẻ với TNT Sport về lý do sao mai này có thể là vũ khí bí mật của HLV Southgate. Ferdinand cho biết: “Palmer là người mà bạn để mắt tới ở ĐT Anh. Cậu ấy là lựa chọn tuyệt vời. Palmer là người mà không phải ai cũng biết quá nhiều trên đấu trường châu Âu hay đấu trường quốc tế”.

Với những phẩm chất xuất sắc của mình, Palmer đủ sức để cạnh tranh cho một vị trí chính thức của tuyển Anh đến EURO 2024. Tuy vậy, anh cũng cần nỗ lực để cải thiện những yếu điểm của mình nhằm đưa bản thân đạt phiên bản tốt nhất.

Hiện “Tam sư” sở hữu rất nhiều phương án trên hàng công. Palmer phải trực tiếp cạnh tranh với nhiều ngôi sao chất lượng khác như Phil Foden, Bukayo Saka, James Maddison hay Anthony Gordon để được thi đấu ở EURO 2024.

