Chelsea có HLV mới

Chelsea thuyết phục thành công Enzo Maresca trở thành tân HLV trưởng đội bóng, thay thế cho Mauricio Pochettino.

Maresca dẫn dắt Chelsea từ thời điểm này. Ảnh: Reuters.

The Times, Guardian hay Athletic đồng loạt xác nhận Cheksea đã đạt thỏa thuận với Enzo Maresca về hợp đồng. "Chelsea sẽ trả khoảng 10 triệu bảng phí bồi thường hợp đồng. Bất chấp mức giá đắt đỏ, Maresca được coi là phương án lý tưởng", The Telegraph viết.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

Nhà báo người Italy tiết lộ thêm: "Thỏa thuận được thực hiện theo hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2029, giao kèo kéo dài 5 năm. Thương vụ cũng sẽ bao gồm một tùy chọn để Chelsea có thể gia hạn cho đến tháng 6/2030".

HLV tiếp theo của Chelsea được cho là phải triển khai được lối chơi thiên về kiểm soát bóng, áp đặt lối chơi lên và duy trì sự ổn định ở hàng phòng ngự. HLV này cũng phải giúp những tài năng trẻ có sẵn trong đội hình như Cole Palmer, Mudryk hay Nicolas Jackson phát triển mạnh mẽ hơn.

Đây được coi là tiêu chí quan trọng để "The Blues" chọn Maresca. Ông từng huấn luyện Cole Palmer và Romeo Lavia trong thời gian ở Etihad. Chiến lược gia này có thời gian ngắn phụ trách Parma, trước khi trở lại Man City vào năm 2022 để hỗ trợ cho Pep Guardiola.

Mùa này, nhà cầm quân Italy biến Leicester City thành một tập thể thiên về kiểm soát bóng. "Bầy cáo" thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-3-3 hoặc thỉnh thoảng 4-2-3-1 để áp đảo đối thủ. Kết quả Leicester vượt qua Ipswich để vô địch Championship cùng tấm vé thăng hạng Premier League.

"The Blues" dự kiến hội quân trở lại vào ngày 4/7 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Giới chủ muốn ổn định vị trí thuyền trưởng trước thời điểm này, qua đó giúp đội bóng thuận tiện lên kế hoạch về mặt nhân sự và định hình lối chơi.