MU khó chiêu mộ McKenna

Theo The Telegraph, BLĐ của Ipswich đang đàm phán để ký một hợp đồng dài hạn với HLV McKenna. Vừa qua, cổ đông lớn của Ipswich, Ed Schwartz có cuộc họp với Giám đốc Điều hành Mark Ashton và HLV McKenna. Nguồn tin cũng cho biết hai bên dần đạt được các điều khoản mong muốn sau cuộc gặp gỡ.

Báo Anh thông tin rằng HLV McKenna quyết định rút khỏi danh sách các ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng của Chelsea vào cuối tuần qua. Hiện “The Blues” được cho là tiến hành đàm phán với Enzo Maresca của Leicester.

Một trong những lý do chính giúp giữ chân McKenna ở lại với đội chủ sân Portman Road là sự tin tưởng toàn đội dành cho HLV 38 tuổi này. Chỉ trong 2 năm, ông McKenna giúp Ipswich thăng hạng liên tiếp từ League One lên chơi tại Premier League.

Kể từ năm 2002, đây là lần đầu tiên đội chủ sân Portman Road có cơ hội góp mặt ở giải đấu cao bậc nhất nước Anh. Thành quả này biến McKenna thành HLV được nhiều đội bóng lớn săn đón.

McKenna cũng là ứng viên cho ghế HLV trưởng ở Brighton sau sự ra đi của Roberto De Zerbi. Ngoài ra, chiến lược gia người Bắc Ireland còn nhận được sự quan tâm từ “Quỷ đỏ”. Nhiều nguồn tin tiết lộ đã có cuộc gặp mặt giữa Man Utd và người đại diện của thuyền trưởng Ipswich.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.