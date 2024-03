Coi người bệnh là trung tâm trong chăm sóc sức khỏe

Sách "Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh" nêu cần trao quyền cho bệnh nhân, để họ tham gia tích cực vào việc chăm sóc của chính bản thân.

Trong sự kiện ra mắt cuốn sách Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh vào sáng ngày 9/3 tại Hà Nội, các nhà quản lý y tế và dịch giả cuốn sách đã chia sẻ với độc giả kiến thức về rủi ro lâm sàng và tầm quan trọng của yếu tố con người trong chăm sóc sức khỏe.

Tham gia chương trình có sự góp mặt của Tiến sĩ Phan Thị Hằng - Phó giám đốc bệnh viện Hùng Vương, Thạc sĩ Nguyễn Bích Lưu - Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam và dịch giả cuốn sách bác sĩ Ngô Tiến Thái.

Cuốn sách do Viện Đánh giá chất lượng và Phát triển Nhân lực Y tế (HARDI) hợp tác với Medinsights (trực thuộc Alpha Books) biên dịch và xuất bản.

Cuốn sách Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh phù hợp cho các nhân viên y tế trẻ, dễ vướng phải các sự cố y khoa. Ảnh: Alpha Books.

Trao quyền cho người bệnh

Độc giả tham gia buổi giao lưu đặt câu hỏi người bệnh có phải là trung tâm của việc khám chữa bệnh.

Mục tiêu của chăm sóc sức khỏe là trao quyền cho bệnh nhân trở thành những người tham gia tích cực vào việc chăm sóc của chính họ. Họ phải là người được biết, được hiểu, được hỏi và được tham gia vào chính quá trình khám chữa bệnh.

An toàn người bệnh luôn là ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực Y tế. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ bắt gặp những sự cố y khoa đáng tiếc xảy ra, gây nên làn sóng dư luận mạnh mẽ.

Tiến sĩ Phan Thị Hằng cho biết: “An toàn người bệnh là tôn chỉ hàng đầu của bác sĩ, an toàn của họ liên quan trực tiếp đến chúng tôi. Chỉ cần xảy ra một sơ sót nhỏ, các nhân viên y tế có thể sẽ phải đứng trước mũi sào chỉ trích từ dư luận, tổn thương tinh thần”.

Thạc sĩ Nguyễn Bích Lưu chia sẻ khi bệnh nhân không an toàn chính những người đang điều trị cho họ cũng không an toàn. Các y, bác sĩ là người thăm khám, điều trị cho bệnh nhân từ đầu đến cuối giai đoạn vì vậy bên cạnh trình độ phải đi kèm với đạo đức nghề nghiệp.

Mỗi một sự cố y khoa xảy ra, không chỉ có bệnh nhân và người nhà phải gánh chịu các tổn hại liên quan sức khỏe, tinh thần mà còn có nhiều thầy thuốc, nhà quản lý dính vòng lao lý, uy tín của ngành y tế giảm sút.

Các diễn giả tại tọa đàm.

Nhân viên y tế và bệnh nhân đều cần được đào tạo

Thạc sĩ Nguyễn Bích Lưu bày tỏ: “Tôi hoạt động trong lĩnh vực này gần 45 năm đi từ vị trí điều dưỡng đến quản lý như hôm nay phải trải qua cả một quá trình vất vả. Bên cạnh cái tâm với nghề, tôi luôn chăm chỉ học tập, cập nhật kiến thức. Muốn bệnh nhân được an toàn thì phải có nền tảng tri thức, được đào tạo bài bản, đặc biệt là với các bác sĩ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm”.

Trong ấn phẩm có đề cập đến những quan sát, kinh nghiệm của các bác sĩ, nghiên cứu sinh từ 30 quốc gia trên toàn thế giới. Những chi tiết về cách phòng ngừa nguy cơ có thể xảy ra ở các chuyên khoa được phân tích kỹ lưỡng, phù hợp cho các nhân viên y tế trẻ bắt đầu hành nghề, dễ vướng phải các sự cố y khoa do chưa có kinh nghiệm thực chiến.

Bác sĩ Ngô Tiến Thái - dịch giả cuốn sách cho biết cuốn sách phù hợp với những bác sĩ trẻ như anh, thu nạp được nhiều kiến thức từ sách. Cuốn sách hỗ trợ nhân viên y tế, nhà quản lý ở những quốc gia còn lại được “đứng trên vai của người khổng lồ”. Họ sẽ có cơ hội nắm bắt được kiến thức và áp dụng, rút ngắn khoảng cách phải thử nghiệm hơn 20 năm mới có được từ hệ thống y tế hiện đại của các quốc gia phát triển.

Không chỉ ở khía cạnh đội ngũ bác sĩ, các diễn giả đều cho rằng bệnh nhân cũng cần được đào tạo để phần nào hiểu được bệnh tình của bản thân, phối hợp nhịp nhàng với bác sĩ trong quá trình điều trị. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh nên tổ chức các hoạt động cung cấp kiến thức, khuyến khích sự tham gia của bệnh nhân và người nhà trong công tác khám bệnh.

Ngoài ra, các diễn ra đều mong muốn Bộ, ngành, cấc cấp liên quan cần phải có đường hướng, chính sách đãi ngộ, đào tạo rõ ràng để giữ chân, tạo động lực cho nhân viên y tế cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Cuốn sách cung cấp khá đầy đủ lý thuyết về an toàn người bệnh, số liệu dịch tễ học tổng thể về an toàn người bệnh và cho từng lĩnh vực chuyên khoa. Các cấp lãnh đạo, quản lý có thể tham khảo để lập kế hoạch cụ thể cho các hoạt động can thiệp có ý nghĩa ở đơn vị công tác.