Coachella rơi vào hỗn loạn

Những người tham dự lễ hội Coachella tại Mỹ đang giận dữ vì chỗ ở Airbnb của họ bị hủy vào phút chót.

Coachella là lễ hội âm nhạc và nghệ thuật diễn ra hàng năm ở Mỹ. Năm nay, sự kiện diễn ra ngày 10-19/4 ở bang California. Ảnh: Maria Alejandra Cardona/Reuters.

Drea Views, influencer người Mỹ, "phát điên" khi thức dậy và nhận được tin nhắn: "Đặt phòng của bạn đã bị hủy". Trong video đăng trên trang cá nhân, cô cho biết nơi lưu trú cho chuyến đi kéo dài 4 ngày của mình bị hủy chỉ vài ngày trước khi lễ hội Coachella bắt đầu.

Drea Views chia sẻ ảnh chụp màn hình được cho là từ Airbnb và nói: "Tôi đã đặt xong xuôi từ tháng 9 mà sáng nay họ lại hủy đặt phòng của tôi". Cô nói thêm: "Chủ nhà Airbnb thật vô trách nhiệm khi bỏ mặc chúng tôi như thế. Chuyện gì cũng đều có lý do của nó, nhưng tôi thực sự rất buồn và thất vọng".

May mắn là sau đó, trong một bài đăng khác, Drea Views cho biết cuối cùng cô cũng tìm được chỗ ở mới kịp cho Coachella.

Không riêng Drea Views, nhiều bài đăng tương tự cũng xuất hiện. Một influencer khác có tên Assante Madrigal chia sẻ trên Instagram các đoạn video về nhiều người cho biết chỗ ở của họ bị hủy trước lễ hội.

Một người nói họ nhận được thông báo đặt phòng bị hủy vì chủ nhà muốn tăng giá thuê mỗi đêm. "Họ muốn tăng giá từ 500 USD lên 1.600 USD /đêm", người này nói trong một video TikTok.

Madrigal cho biết nhiều influencer nói rằng họ "được mời đến Coachella nhưng lại bị 'xù kèo' ngay trước giờ G".

Trả lời New York Post, đại diện Airbnb cho biết họ "không ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng hủy đặt phòng trong dịp cuối tuần Coachella". Công ty cũng nói đã liên hệ với những khách hàng lên tiếng trên mạng xã hội về vấn đề này.

Airbnb cho biết họ không thể xác minh một số thông tin được lan truyền vì có trường hợp không có dữ liệu đặt phòng trên hệ thống hoặc khách không phản hồi lại.

"Người tham dự lễ hội tin tưởng Airbnb cho các kỳ nghỉ Coachella vì chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với mọi ngân sách và đảm bảo độ tin cậy, cùng các biện pháp bảo vệ trước những sự cố hiếm gặp như hủy đặt phòng", đại diện công ty cho biết.

Airbnb hiểu việc chủ nhà hủy phòng có thể làm gián đoạn kế hoạch. Vì vậy, họ có các biện pháp răn đe như phí phạt, chặn lịch để tránh đặt lại, cấm đăng lại với giá cao hơn, cũng như hỗ trợ khách hàng 24/7.

"Trong những thời điểm nhu cầu cao như các sự kiện lớn, khi nhu cầu tăng, nguồn cung cũng thường tăng theo, giúp khách có thêm lựa chọn. Những chỗ ở có giá quá cao thường khó được đặt", người đại diện nói thêm.