Ảnh hiếm Mặt Trăng lần đầu được công bố

Đây là hình ảnh mặt hướng về Trái Đất của Mặt Trăng được chụp ngày 4/4. NASA mô tả ở rìa bên trái, ngay phía sau vùng màu đen là lưu vực Orientale. Việc phi hành đoàn Artemis II có thể nhìn thấy toàn bộ Orientale Basin là cột mốc đáng chú ý trong lịch sử thám hiểm không gian. Trong các sứ mệnh Apollo trước đây, phi hành gia từng bay quanh Mặt Trăng nhưng chỉ quan sát được một phần khu vực này do hạn chế về quỹ đạo và công nghệ ghi hình. Orientale là một hố va chạm khổng lồ có đường kính khoảng 320 km, hình thành cách đây khoảng 3,7 tỷ năm sau một vụ va chạm thiên thạch lớn. Ngoài ra, chấm trắng ở dưới cùng của bề mặt với những tia trắng là miệng núi lửa Tycho, một trong những miệng núi lửa trẻ nhất trên Mặt Trăng, khoảng 108 triệu năm tuổi.