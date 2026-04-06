Ảnh hiếm Mặt Trăng lần đầu được công bố

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố loạt hình ảnh Mặt Trăng đầu tiên được chụp từ sứ mệnh Artemis II, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ con người quay trở lại quan sát vệ tinh tự nhiên của Trái Đất từ khoảng cách gần. Dữ liệu và hình ảnh được truyền trực tiếp từ không gian về Trung tâm điều khiển ở Houston (Mỹ) ngày 6/4 cho thấy Orion và bốn thành viên phi hành đoàn đã đi vào vùng ảnh hưởng của Mặt Trăng lúc 0h37 sáng (giờ miền Đông Mỹ), cuối ngày thứ năm của sứ mệnh. Theo NASA, đây là thời điểm lực hấp dẫn của Mặt Trăng tác động lên tàu vũ trụ mạnh hơn so với Trái Đất. Khoảng một giờ sau khi đi vào vùng ảnh hưởng của Mặt Trăng, phi hành gia Christina Koch nói: "Bây giờ chúng ta đang rơi xuống Mặt Trăng thay vì bay lên từ Trái Đất. Đó là một cột mốc tuyệt vời!".
Đây là hình ảnh mặt hướng về Trái Đất của Mặt Trăng được chụp ngày 4/4. NASA mô tả ở rìa bên trái, ngay phía sau vùng màu đen là lưu vực Orientale. Việc phi hành đoàn Artemis II có thể nhìn thấy toàn bộ Orientale Basin là cột mốc đáng chú ý trong lịch sử thám hiểm không gian. Trong các sứ mệnh Apollo trước đây, phi hành gia từng bay quanh Mặt Trăng nhưng chỉ quan sát được một phần khu vực này do hạn chế về quỹ đạo và công nghệ ghi hình. Orientale là một hố va chạm khổng lồ có đường kính khoảng 320 km, hình thành cách đây khoảng 3,7 tỷ năm sau một vụ va chạm thiên thạch lớn. Ngoài ra, chấm trắng ở dưới cùng của bề mặt với những tia trắng là miệng núi lửa Tycho, một trong những miệng núi lửa trẻ nhất trên Mặt Trăng, khoảng 108 triệu năm tuổi.
Bức ảnh được gửi về ngày 3/4 (ngày thứ 2 của sứ mệnh) cho thấy tàu vũ trụ Orion còn cách khá xa Mặt trăng. Hình ảnh được chụp bởi một máy ảnh gắn ở phần đầu một trong những cánh năng lượng mặt trời (Solar Array Wings - SAWs), hay tấm pin năng lượng của con tàu.
Theo NASA, các bức ảnh được chụp từ cửa sổ tàu Orion trong những ngày đầu của hành trình khi con tàu rời quỹ đạo Trái Đất và tiến sâu vào không gian cis-lunar (khu vực giữa Trái Đất và Mặt Trăng).
Phi hành gia Christina Koch của NASA đang làm việc bên trong tàu vũ trụ Orion vào ngày thứ ba của sứ mệnh Artemis II. Ở bên phải bức ảnh, phi hành gia Jeremy Hansen của CSA (Cơ quan Vũ trụ Canada) đang nhìn ra cửa sổ của Orion. Đèn được tắt để thuận tiện trong việc quan sát bên ngoài.
Phi hành gia Christina Koch nhìn về phía Trái Đất từ một trong những cửa sổ cabin chính của tàu vũ trụ Orion. Đây cũng là bức ảnh thu hút sự chú ý toàn cầu. NASA cho biết các hệ thống camera trên tàu Orion được thiết kế để ghi lại hình ảnh với độ phân giải cao hơn nhiều so với thiết bị sử dụng trong thập niên 1960-1970. Ngoài camera của tàu, các phi hành gia cũng mang theo thiết bị cá nhân để chụp ảnh và quay video trong suốt hành trình.
Một góc nhìn khác do phi hành gia NASA và Chỉ huy Artemis II Reid Wiseman ghi lại bằng thiết bị chụp ảnh cá nhân. NASA cho biết những hình ảnh được gửi về trong chuyến du hành lần này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn có giá trị khoa học. Phi hành đoàn được đào tạo về địa chất để nhận diện các đặc điểm bề mặt Mặt Trăng, từ đó cung cấp thêm dữ liệu quan sát cho các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử hình thành của thiên thể này.
NASA gọi đây là bức ảnh "tự sướng (selfie) của con tàu Orion do chính camera được lắp đặt ở phần cánh chụp lại. Artemis II được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida (Mỹ) ngày 1/4, trở thành chuyến bay có người lái đầu tiên hướng tới Mặt Trăng kể từ chương trình Apollo cách đây hơn nửa thế kỷ. Phi hành đoàn gồm bốn thành viên: chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover và chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch của NASA, cùng phi hành gia Jeremy Hansen thuộc Cơ quan Vũ trụ Canada. Sứ mệnh này cũng đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử. Christina Koch trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh Mặt Trăng, Victor Glover là người da màu đầu tiên tham gia sứ mệnh quỹ đạo Mặt Trăng, còn Jeremy Hansen là phi hành gia Canada đầu tiên thực hiện hành trình này.
