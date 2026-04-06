Cận cảnh 'vết rỗ' rộng 1.000 km của Mặt Trăng gây sửng sốt

Sau 3,8 tỷ năm ẩn mình, "siêu miệng hố" Orientale rộng gần 1.000 km vừa được các phi hành gia Artemis II trực tiếp chiêm ngưỡng, mở ra trang mới trong lịch sử chinh phục vũ trụ.

'Vết sẹo' khổng lồ trên Mặt Trăng. Ảnh: NASA.

Nằm ở ranh giới giữa vùng tối và vùng sáng của Mặt Trăng, Orientale từ lâu đã là một bí ẩn đối với nhân loại. Dù đã được các robot không gian chụp lại trước đó, nhưng phải đến chuyến hành trình lịch sử của tàu Artemis II vào cuối tuần qua, con người mới lần đầu tiên được trực tiếp nhìn thấy toàn cảnh cấu trúc kỳ vĩ này qua cửa sổ tàu vũ trụ.

Được hình thành từ một cú va chạm kinh thiên động địa với tiểu hành tinh rộng 64 km vào khoảng 3,8 tỷ năm trước, Orientale có cấu tạo đặc biệt gồm 3 vòng tròn đồng tâm khổng lồ.

"Vết sẹo" này lớn đến mức các nhà khoa học mô tả đây là một sự kiện làm thay đổi cả hệ hành tinh, tạo ra những vách đá cao gấp nhiều lần hẻm núi Grand Canyon và lượng đá nóng chảy khổng lồ bắn vọt vào không gian.

Nữ phi hành gia Christina Koch chia sẻ đầy phấn khích trong cuộc phỏng vấn với NBC News: "Mọi thứ trông rất lạ lẫm. Những mảng tối không nằm đúng vị trí mà chúng ta vẫn thấy từ Trái Đất. Cảm giác bản năng mách bảo rằng đây không phải là Mặt Trăng mà tôi từng biết".

Cùng với Koch, ba phi hành gia khác là Reid Wiseman, Victor Glover và Jeremy Hansen đang thực hiện sứ mệnh đưa con người rời khỏi quỹ đạo Trái Đất lần đầu tiên kể từ sau năm 1972 (Apollo 17).

Hiện tại, phi hành đoàn đã đi được hơn nửa chặng đường và dự kiến tiếp cận sát bề mặt Mặt Trang vào ngày 6/4 (giờ địa phương). Đây là bước đệm quan trọng để NASA hiện thực hóa tham vọng đưa con người đổ bộ lại Mặt Trăng và xa hơn nữa là chinh phục sao Hỏa.