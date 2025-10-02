Cổ Thiên Lạc lại thất bại

"Sons of the Neon Night" có sự tham gia của Kim Thành Vũ, Cổ Thiên Lạc vừa ra rạp sau nhiều năm "đắp chiếu". Tuy nhiên, thành tích của phim đang rất ảm đạm.

Theo QQ, bộ phim Sons of the Neon Night do Juno Mak đạo diễn, biên kịch và đồng sản xuất đang gây thất vọng. Bộ phim có sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu như Kim Thành Vũ, Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy, Cao Viên Viên… nhưng không đạt doanh thu cao trong ngày đầu ra rạp.

Bộ phim có kinh phí 450 triệu NDT và 8 năm “đắp chiếu”. Gần như năm nào, Sons of the Neon Night cũng đứng đầu danh sách phim được mong đợi nhất. Tuy nhiên, danh tiếng của phim sụp đổ sau các liên hoan phim.

Ê-kíp của phim gồm Cao Viên Viên, đạo diễn Juno Mak, Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy tại Liên hoan phim Cannes. Ảnh: iFeng.

Tính đến 9h ngày 1/10, tức 9 tiếng kể từ khi ra rạp, bộ phim chỉ thu về 6,49 triệu NDT, thấp hơn nhiều so với những phim ra rạp cùng thời điểm khác. Tỷ lệ lấp rạp chỉ đạt 7,2%, tỷ lệ doanh thu phòng vé đạt 7,1% và tỷ lệ khán giả cũng ở mức thấp, theo QQ. Theo thống kê của Maoyan, tới 16h30 ngày 1/10, doanh thu phòng vé của phim là 15,5 triệu NDT. Dự kiến phim có lẽ chỉ vượt mốc 100 triệu NDT.

QQ nhận định vấn đề lớn nhất của bộ phim nằm ở khâu sản xuất. Quá trình quay phim đã gặp nhiều trục trặc ngay từ đầu. Hai diễn viên Kim Thành Vũ và Nhậm Hiền Tề bất mãn với đạo diễn Juno Mak, thậm chí họ bất hòa với nhau. Nam diễn viên chính Kim Thành Vũ hầu như không tham gia vào việc quảng bá và tiếp thị cho bộ phim.

Việc tồn đọng 8 năm cũng dẫn đến cốt truyện lỗi thời, chưa kể nhiều tình tiết trong phim trở nên vô lý. Sau Liên hoan phim Cannes, đạo diễn tiếp tục cắt giảm thời lượng phim từ 132 phút xuống còn 125 phút, ảnh hưởng không nhỏ tới nội dung phim.

QQ cũng chỉ ra Kim Thành Vũ, Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy… là những tên tuổi lớn nhưng khán giả trẻ hiện giờ không nhận ra họ. Cổ Thiên Lạc từng rất nổi tiếng với khán giả Đại lục, nhưng những năm gần đây việc diễn viên này cho ra đời vô số phim thất bại, cộng thêm chiêu trò quảng bá đã dẫn đến mất lòng tin với khán giả.

Sons of the Neon Night là một bộ phim kinh dị tội phạm do Juno Mak đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất. Quá trình sản xuất bộ phim bắt đầu vào tháng 6/ 2017 và kết thúc 3/2018. Ban đầu phim được ấn định phát hành vào năm 2019, nhưng quá trình hậu kỳ bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.