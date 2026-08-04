Cơ sở kinh doanh hàng hiệu giả thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng

Các đối tượng giới thiệu sản phẩm được chế tác từ nguyên liệu chính hãng, nhưng bán với giá chỉ bằng khoảng 1/10 đến 1/5 hàng thật nhằm thu hút khách hàng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Công an phường Kim Liên kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn, phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang bày bán 24 sản phẩm mang nhãn hiệu Louis Vuitton và Gucci, gồm túi xách, ví da, dây lưng... được niêm yết với giá 2-10 triệu đồng/sản phẩm. Chủ cơ sở được xác định là L.K.H. và N.M.H. (cùng sinh năm 2004).

Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định từ đầu năm 2022 đến nay, 2 cá nhân trên đã thuê địa điểm kinh doanh, liên kết với nhiều cơ sở gia công đồ da trong nước để sản xuất hàng hóa gắn nhãn hiệu nổi tiếng, đồng thời sử dụng mạng xã hội Facebook quảng cáo và bán sản phẩm.

Các đối tượng giới thiệu sản phẩm được chế tác từ nguyên liệu chính hãng, nhưng bán với giá chỉ bằng khoảng 1/10 đến 1/5 hàng thật nhằm thu hút khách hàng. Bước đầu xác định hoạt động này đã mang lại số tiền thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng .

Khai thác dữ liệu điện tử thu giữ tại cửa hàng cho thấy, riêng từ đầu năm 2026 đến nay, cơ sở đã đặt sản xuất và tiêu thụ 129 sản phẩm giả mạo các thương hiệu thời trang lớn, thu lợi bất chính khoảng 714 triệu đồng. Hành vi trên có dấu hiệu "Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" quy định tại khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ một trong những cơ sở gia công là xưởng sản xuất đồ da của L.M.Q. (SN 1989) và Đ.T.T.D. (SN 1993) tại phường Thanh Liệt, Hà Nội. Kiểm tra địa điểm này, tổ công tác phát hiện nhiều máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hiện cơ quan chức năng phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.