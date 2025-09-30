Cơ quan tình báo Anh chiêu mộ điệp viên

Cơ quan tình báo quân sự MI5 của Anh vừa có thông báo tuyển ứng viên trên tài khoản mạng xã hội chính thức của đơn vị này.

Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh Vương quốc Anh - ông Ken McCallum. Ảnh: Independent.

Independent đưa tin, MI5 đang tìm kiếm những người bình thường, không cần có bằng cấp hay năng lực gì đặc biệt, chỉ cần có khả năng hòa mình vào đám đông.

Những nhân sự được lựa chọn sẽ trải qua quá trình huấn luyện để trở thành các điệp viên ngầm.

Nhiệm vụ của các điệp viên ngầm là theo chân những đối tượng bị tình nghi có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng, chẳng hạn như các đối tượng bị nghi là kẻ khủng bố.

Điệp viên sẽ theo chân đối tượng được cơ quan tình báo phân công. Năng lực thiên bẩm mà ứng viên cần có là biết cách hòa vào đám đông, không gây nên sự chú ý.

Sau khi trải qua khóa đào tạo 6 tháng, những ứng viên đáp ứng được các tiêu chí sẽ góp phần giúp bảo vệ an toàn cho nước Anh khỏi các mối nguy cơ.

Trong thông báo tuyển ứng viên đăng trên tài khoản Instagram chính thức của MI5, đơn vị này cho hay: "Bạn có khả năng hòa vào đám đông không? Trở thành một điệp viên sẽ khiến mỗi ngày trong cuộc sống của bạn đều trở nên khác biệt. Chúng tôi không đòi hỏi bằng cấp nào đặc biệt".

Website của MI5 dẫn lại chia sẻ của một điệp viên từng làm việc cho đơn vị này, cụ thể, quá trình huấn luyện kéo dài 6 tháng khá thách thức đối với sức chịu đựng cả về thể chất và tinh thần của một người bình thường. Điệp viên này từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tâm lý học.

Điệp viên cho hay: "Trong những ngày huấn luyện đầu tiên, tôi khá hoang mang không biết mình đang trải qua điều gì. Thử thách đầu tiên là mỗi ngày đi bộ 25.000 bước vòng quanh thành phố London. Hoạt động này kéo dài trong 2 tuần. Sẽ có người đi theo sau tôi để đánh giá từng hành động của tôi, họ sẽ kết luận xem tôi có tố chất thiên bẩm để trở thành điệp viên hay không".

"Thử thách cơ bản ban đầu này rất mệt mỏi, xét cả về thể chất và tinh thần, đối với một người bình thường vừa mới ngấp nghé bước vào nghề điệp viên", điệp viên Anh nói.

Từ lâu, hình ảnh các điệp viên tình báo vốn đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa đại chúng Anh, tiêu biểu nhất là nhân vật Điệp viên 007 James Bond - nhân vật chính trong loạt tiểu thuyết đình đám của nhà văn người Anh Ian Fleming.

Sau khi được chuyển thể thành loạt phim điện ảnh ăn khách, sức hút của nghề điệp viên càng khiến cơ quan tình báo MI5 thường xuyên được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông của Anh.