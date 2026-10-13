Cổ phiếu lao dốc hơn 70%, AirAsia nói không cần giải cứu

AirAsia chịu sức ép từ chi phí nhiên liệu tăng cao và khoản lỗ hơn 200 triệu USD trong quý II. Chính phủ Malaysia được cho là đang cân nhắc hỗ trợ hãng huy động vốn.

Tony Fernandes tự tin AirAsia có thể vượt qua giai đoạn khó khăn mà không cần nhà nước giải cứu. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, nhà đồng sáng lập AirAsia Tony Fernandes đã gặp các quan chức Bộ Tài chính Malaysia trong tuần bắt đầu từ ngày 28/9 để thảo luận về những khó khăn của hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á đang gặp phải.

Ba nguồn tin của Reuters cho biết các cuộc trao đổi đề cập đến khả năng chính phủ Malaysia phải hỗ trợ AirAsia huy động vốn với một số điều kiện đi kèm. Tuy nhiên, các điều kiện này vẫn đang được thảo luận và chưa được xác định cụ thể.

Ông Fernandes khẳng định cuộc gặp tập trung vào chi phí hàng không, bao gồm phí sân bay và nhiên liệu, chứ không phải hỗ trợ tài chính. Ông cũng tự tin AirAsia có thể vượt qua giai đoạn khó khăn mà không cần nhà nước giải cứu, nhưng cho biết hãng sẽ không từ chối nếu nhận được đề nghị hỗ trợ.

AirAsia ghi nhận khoản lỗ ròng 831 triệu ringgit ( 204 triệu USD ) trong quý II vừa qua, do chi phí nhiên liệu bay tăng cao và khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 331 triệu ringgit ( 81 triệu USD ).

Giá nhiên liệu bay trung bình trong quý II tăng 66% so với quý trước, lên 183 USD /thùng, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran gây sức ép lên thị trường năng lượng.

Để cải thiện tình hình tài chính, AirAsia đặt mục tiêu huy động tối đa 1 tỷ USD từ thị trường nợ quốc tế, cùng 700 triệu ringgit ( 171 triệu USD ) từ tín dụng trong nước, chủ yếu để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện hữu.

Ông Fernandes dự kiến hoàn tất đợt huy động 1 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 12 năm nay đến tháng 2 năm sau. Một nửa số tiền sẽ được dùng để tái cấp vốn cho các khoản vay có chi phí cao, phần còn lại phục vụ vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ đã được gia hạn.

Tính đến ngày 30/6, AirAsia có 954 triệu ringgit ( 233,65 triệu USD ) tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, cổ phiếu hãng đã mất hơn 70% giá trị từ đầu năm.

Theo ông Fernandes, AirAsia chiếm khoảng 60% thị phần hàng không nội địa Malaysia và có 26.000 nhân viên. Chính phủ nước này ngày càng quan ngại về tình hình tài chính của hãng do những tác động tiềm tàng đến kết nối hàng không, du lịch và các doanh nghiệp liên quan.

Tháng trước, Reuters đưa tin chính phủ Malaysia đã hỏi Malaysia Airlines và Batik Air về khả năng tiếp nhận thị phần nội địa của AirAsia trong kịch bản dự phòng. Sau thông tin này, cổ phiếu AirAsia có thời điểm giảm 21%, xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm.

Dù khẳng định chưa cần hỗ trợ tài chính, ông Fernandes cho biết AirAsia đang xây dựng kế hoạch dựa trên giả định giá dầu duy trì ở mức cao trong 12 tháng. Hãng chưa ghi nhận nhu cầu đi lại suy yếu, với tỷ lệ lấp đầy ghế vẫn trên 80%, ngay cả khi giá nhiên liệu bay có thời điểm lên tới 200 USD /thùng.

Tuy nhiên, ông cảnh báo chi phí nhiên liệu tăng đến một ngưỡng nhất định có thể khiến nhu cầu đi lại suy giảm.

"Đến một thời điểm nào đó, giá nhiên liệu sẽ khiến nhu cầu sụt giảm. Tôi không chắc ngưỡng đó nằm ở đâu", ông nói.