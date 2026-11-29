Ông Nguyễn Văn Tư (xã Lam Sơn) cho biết, gia đình hiện có 3,5 ha trồng bưởi Luận Văn, trong đó gần 3 ha đã cho thu hoạch, diện tích còn lại mới trồng được gần một năm. Theo ông Tư, năm nay, thời tiết diễn biến thất thường khiến việc chăm sóc bưởi gặp nhiều khó khăn. “Tình trạng bưởi rụng quả diễn ra khá nhiều dù gia đình đã chú trọng chăm sóc. Có những ngày ra vườn, tôi không khỏi xót xa khi thấy bưởi rụng đầy gốc. Một số quả còn bị nám vỏ do nắng nóng, ảnh hưởng đến mẫu mã”, ông Tư chia sẻ.