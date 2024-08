Cổ phiếu 'họ Vin' kéo thị trường

VN-Index duy trì nhịp tăng phiên thứ 2 liên tiếp kể từ cú điều chỉnh gần 50 điểm đầu tuần. Động lực chủ yếu trong phiên hôm nay đến từ các cổ phiếu "họ Vin" như VHM, VIC và VRE.

Cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup tăng mạnh trong phiên 7/8. Ảnh: VIC.

Sau phiên hồi phục hơn 22 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu giao dịch cẩn trọng hơn. Phiên 7/8 hôm nay cũng là ngày cổ phiếu bắt đáy trong phiên điều chỉnh gần 50 điểm hôm 5/8 về tài khoản của nhà đầu tư.

Áp lực nguồn cung xuất hiện trở lại khiến VN-Index trồi sụt mạnh vào giữa phiên. Trong bối cảnh nhóm ngân hàng quay đầu giảm, việc cổ phiếu bất động sản trỗi dậy, chủ yếu nhờ tin tức hỗ trợ từ nhóm “họ Vin”, giúp thị trường giữ được phần nào thế cân bằng và tạo điều kiện tăng điểm cuối phiên.

Kết thúc ngày giao dịch 7/8, VN-Index tăng 5,6 điểm (+0,46%) lên 1.215,88 điểm; HNX-Index tăng 1,5 điểm (+0,66%) lên 227,95 điểm; UPCoM-Index giảm 0,19 điểm (-0,21%) xuống 92,03 điểm.

Giá trị giao dịch toàn thị trường giảm mạnh xuống gần 16.000 tỷ đồng , mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 hôm nay gần như đi ngang khi chứng kiến 10 mã tăng (gồm VHM tăng trần), 6 mã giữ tham chiếu và 14 mã giảm.

Động lực thúc đẩy chỉ số hôm nay chủ yếu đến từ cổ phiếu “họ Vin” gồm VHM (tăng trần), VIC (+2,5%) và VRE (+5,9%). Ngoài ra, nhóm làm trụ đỡ cho thị trường còn có GVR (+3,8%), GAS (+2,7%), VNM (+1,5%), VCB (+0,5%), FPT (+1%), BCM (+1,4%) và LPB (+1,4%).

Cổ phiếu VHM đã giảm 25% kể từ mức cao nhất của năm nay. Ảnh: TradingView.

Sáng 7/8, Vinhomes đã ra thông báo mua lại 370 triệu cổ phiếu, tương đương 8,5% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Lý do được đưa ra là thị giá VHM đang ở mức thấp hơn so với giá trị thực. Do đó, việc mua lại cổ phiếu là để đảm bảo quyền lợi của công ty và cổ đông.

Tạm tính theo thị giá hiện tại, để hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu này, nhà phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Vingroup sẽ phải chi gần 14.000 tỷ đồng .

Sau khi thông tin được phát ra, giá cổ phiếu VHM lập tức tăng kịch biên độ, duy trì đến cuối phiên và dừng ở mốc 37.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa gần 161.000 tỷ đồng . Thanh khoản của VHM cũng tăng lên hơn 42 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 1.570 tỷ đồng , cao gấp 4-6 lần thông thường.

Ở chiều ngược lại, nhịp điều chỉnh của các mã ngân hàng như TCB (-2,2%), VPB (-1,9%), BID (-0,8%), CTG (-1,2%), SSB (-1,8%), TPB (-1,7%) cùng các mã HPG (-1%), HVN (-2,1%), VJC (-1,2%), SAB (-0,8%) khiến đà tăng của chỉ số bị cản bước.

Phiên hôm nay, khối ngoại cũng bán ròng cổ phiếu VHM hơn 719 tỷ đồng , qua đó nâng giá trị bán ròng kể từ đầu năm lên 13.271 tỷ đồng .

Hàng loạt cổ phiếu trụ như VPB (- 117 tỷ đồng ), HPG (- 111 tỷ đồng ), TPB (- 97 tỷ đồng ), TCB (- 95 tỷ đồng ), MWG (- 87 tỷ đồng ), STB (- 76 tỷ đồng ) cũng bị nhà đầu tư ngoại xả tỷ trọng ồ ạt.

Ở chiều mua, cổ phiếu VNM tiếp tục dẫn đầu danh mục với 206 tỷ đồng . Các mã FPT (+ 37 tỷ đồng ), FRT (+ 29 tỷ đồng ) được mua vào với khối lượng vừa phải.