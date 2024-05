Cơ hội để Leverkusen xoa dịu vết thương

Rạng sáng 26/5 (giờ Hà Nội), Leverkusen sẽ gặp đội hạng Hai, Kaiserslautern trong trận chung kết cúp Quốc gia Đức. Đây được coi như cơ hội xoa dịu vết thương sau thất bại ở Europa League.

Trong trận chung kết tại sân Aviva ở Dublin (Ireland), các học trò của Xabi Alonso bị Atalanta áp đảo hoàn toàn. Kết quả là thất bại 0-3 trước đại diện Italy. Đó là trận thua đầu tiên kể từ tháng 5/2023 của đội chủ sân BayArena.

Sau một mùa giải mạnh mẽ và thăng hoa, Leverkusen lần đầu vô địch Bundesliga với thành tích bất bại. Trước màn trình diễn ấn tượng này, nhiều người cho rằng đoàn quân của HLV Xabi Alonso có cơ hội giành “cú ăn ba".

Dù bỏ lỡ chiếc cúp Europa League, việc đánh bại một đội bóng ở nửa cuối BXH giải hạng Hai tại Cúp Quốc gia Đức được đánh giá là không khó khăn với Leverkusen. Một chiến thắng trước Kaiserslautern ở trận tới, đoàn quân của Xabi Alonso sẽ là đội thứ 6 trong lịch sử bóng đá Đức giành “cú đúp" danh hiệu quốc nội trong một mùa giải.

Sau thất bại trước Atalanta, giới chuyên môn bắt đầu hoài nghi Leverkusen. Họ cho rằng đây mới là lúc CLB cho thấy bản lĩnh, khả năng gượng dậy sau khi nhận đòn giáng mạnh. Điều đội chủ sân BayArena chưa từng trải qua suốt 1 năm.

Trước các phóng viên, chiến lược gia 42 tuổi tự phê bình sau trận thua ở chung kết Europa League: “Toàn đội, kể cả tôi, đã không ở trạng thái tốt nhất”. Cựu danh thủ Liverpool và Real Madrid cũng cho rằng sơ đồ chiến thuật mình chọn “không phù hợp" cho trận đấu. Đồng thời, ông thúc giục toàn đội “biến nỗi đau thành động lực” cho trận tiếp theo.

Cầu thủ của Leverkusen cũng thể hiện sự quyết tâm. Jonathan Tah, đội trưởng Leverkusen trong trận gặp Atalanta, nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn phải chiến đấu đến cùng".

Tiền đạo Ragnar Ache của Kaiserslautern thậm chí nói rằng anh đã cổ vũ cho Leverkusen trong trận đấu giữa tuần qua. “Chúng tôi hy vọng họ sẽ tiệc tùng thật lâu, đến khi trận đấu này bắt đầu cũng được", Ache chia sẻ.

Cầu thủ này cũng nghiêm túc nhìn nhận: “Sẽ không dễ dàng gì, chúng tôi sẽ phải nhìn nhận lại mình và cố gắng thôi".

