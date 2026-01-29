Cô hiệu trưởng kể ký ức đặc biệt về trò Đình Bắc 14 năm trước

Cô Nguyễn Thị Thể là người đưa Đình Bắc đi tham gia những giải bóng đá đầu tiên thời tiểu học. Hình ảnh cậu học trò tay luôn ôm quả bóng in đậm trong trí nhớ của cô.

Bức ảnh có tiêu đề "Những bước chân đầu tiên của Vua phá lưới Nguyễn Đình Bắc" là món quà cô Nguyễn Thị Thể dành tặng gia đình. Ảnh: Minh Chiến.

Nghe tin Đình Bắc về thăm nhà ít ngày sau giải U23 châu Á, chiều 27/1, cô Nguyễn Thị Thể (64 tuổi) - nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học Hưng Yên Bắc - mang theo món quà đặc biệt sang nhà chúc mừng học trò cũ.

"Tôi là hiệu trưởng của Bắc từ lớp 1 đến lớp 5. Thời ấy, khi đến trường, trò Bắc luôn ôm một trái bóng trên tay, ra chơi đá cùng các bạn", cô nói với Tri Thức - Znews, vừa khoe bức ảnh chụp Đình Bắc khi đi đá giải cho trường tiểu học được cô in ra, lồng kính trang trọng tặng gia đình.

Đến nhà đúng lúc Đình Bắc vừa đi tham dự lễ vinh danh của tỉnh Nghệ An, cô Thể cười xòa, nói rằng gặp bố mẹ Bắc trước, rồi hôm sau quay lại hỏi thăm anh.

Cậu trò nhỏ luôn ôm trái bóng

Nhắc về kỷ niệm với cậu học trò nhỏ nay đã thành tài, giọng cô Thể hào hứng pha lẫn xúc động. Cô kể thời đi học, Đình Bắc đã bộc lộ đam mê và năng khiếu bóng đá từ rất sớm. Hình ảnh cậu bé nhỏ con, tay luôn ôm trái bóng in đậm trong trí nhớ nhà giáo 64 tuổi.

"Hồi ấy, giải bóng đá Hội khỏe Phù đồng chỉ dành cho học sinh lớp 4-5, nhưng Bắc mới lớp 3 cũng đăng ký đi thi cùng các anh và đá rất giỏi, ai cũng khen", cô Thể nhớ lại.

Năm 8 tuổi, Đình Bắc đã cùng các anh trong đội bóng của trường đi thi cụm huyện ở Thanh Chương (cũ). Cả đội bóng đều là con nhà nông nên toàn đi chân đất đá bóng. Nhưng khi màn thi đấu ấn tượng của những cậu bé trường làng gây chú ý và lọt sâu vào vòng trong, đội bất ngờ bị khiếu nại sai luật vì không mang giày.

"Khi đó, tôi và cô Phương hiệu phó, cùng cô Hồng giáo viên liền chạy đi mua ngày 11 đôi giày về cho học trò. Nhưng vốn quen đá chân đất, đi giày vào lại khiến các em không quen nên thấy vướng, kết quả chỉ giành giải Nhì", cô kể.

Đình Bắc giành danh hiệu Quả bóng bạc nam 2025 và mới đây là Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Sau đó, khi đội bóng của trường Đình Bắc được xuống tỉnh thi lại xảy ra một sự cố khác. Áo đấu được chuẩn bị là màu đỏ, nhưng ban tổ chức yêu cầu phải mặc màu vàng. Cô Thể và các giáo viên lập tức đi mua áo khác thay thế. Không phụ lòng các cô, giải năm ấy, Đình Bắc và đội giành giải Nhì của tỉnh.

Nhìn vào cậu học trò nhỏ con mặc áo đấu màu vàng trong tấm hình cũ, cô Thể càng thêm tự hào khi Đình Bắc đã "lột xác" và tỏa sáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ cho đam mê.

"Ngày Bắc giành huy chương vàng SEA Games, rồi thành người hùng tại giải U23 châu Á, các thầy cô trong trường mừng và tự hào lắm, không biết nói sao cho hết", cô kể.

Trong bữa tiệc cảm ơn vào chiều 28/1, tiền đạo của U23 Việt Nam đã dành khoảnh khắc để gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những thầy cô giáo trường Tiểu học Hưng Yên Bắc đã chắp cánh cho giấc mơ của mình.

Trên sân khấu được dựng ở sân bóng đá xóm Hưng Yên Bắc 2, cô Thể và các giáo viên cười rạng rỡ khi đứng cạnh cậu bé Bắc "còi" giờ đây trưởng thành, chững chạc.

Niềm tự hào của xóm làng

Những ngày này, căn nhà của Đình Bắc luôn tấp nập bà con lối xóm và người hâm mộ đổ về ăn mừng.

Trong bữa cơm đoàn viên của gia đình vào ngày Đình Bắc trở về sau một tháng thi đấu ở nước ngoài, bà Nguyễn Thị Lương (chị gái của ông nội Đình Bắc) xúc động khi nhớ lại trận tranh hạng 3 của đoàn quân HLV Kim Sang-sik với U23 Hàn Quốc.

"Coi hắn (Đình Bắc) trên tivi mà thót tim, có mấy chục phút mà bà đếm hắn bị kéo ngã 8 lần, cứ sợ cháu bị đau chỗ nào. Khi hắn bị thẻ đỏ, bà lo lắm. Bữa nay thấy hắn về nhà khỏe mạnh mới yên tâm được", người bà kể.

Những tấm huy chương từ ngày bé của Đình Bắc được trưng bày ở góc trang trọng trong nhà. Ảnh: Minh Chiến.

Dù trận đấu diễn ra tới nửa đêm, bà Lương cùng đông đảo người dân xóm Hưng Yên Bắc 2 chăm chú theo dõi đến những phút hiệp phụ, nín thở trong loạt sút luân lưu và vỡ òa khi chiến thắng thuộc về "những chiến binh sao vàng".

Trong bữa cơm, bà của Đình Bắc cũng bày tỏ vui mừng khi thấy cháu trai về nhà khỏe mạnh. "Thằng Bắc giống ông nội lắm. Nếu ông còn sống, thấy cháu được như hôm nay chắc chắn cũng hãnh diện", bà nói.

Bà Nguyễn Thị Tư, hàng xóm đã chứng kiến Đình Bắc theo đuổi đam mê bóng đá từ nhỏ, bày tỏ niềm tự hào khi tiền đạo 21 tuổi mang vinh quang về cho làng xóm.

Bà Tư cũng theo dõi các trận đấu của Đình Bắc và các cầu thủ U23 Việt Nam. Rạng sáng 24/1, bà cùng hàng trăm người dân cùng hô vang khi đội bóng nước nhà chiến thắng trên chấm luân lưu.

"Từ xưa đến nay mới có một dịp rộn ràng đến vậy. Bà con ai cũng vui, cũng tự hào khi có một tài năng như Bắc", bà Tư bày tỏ. Người hàng xóm nói rằng đã thấy Bắc mê bóng đá từ nhỏ, nhưng câu chuyện cậu bé "còi" năm nào giờ đã cao 1m80, trở thành cầu thủ nổi tiếng vẫn khiến những người trong xóm kinh ngạc.

Tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa qua, Đình Bắc là một trong những cái tên nổi bật của U23 Việt Nam. Anh thi đấu thăng hoa, là mũi nhọn tấn công, góp sức không nhỏ vào những chiến thắng của đội nhà.

Đặc biệt, với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo tại vòng chung kết U23 châu Á, tiền đạo 22 tuổi còn làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu "Vua phá lưới".

Để cảm ơn sự ủng hộ của bà con, người hâm mộ, Đình Bắc và gia đình anh đã đặt 180 mâm cỗ, đãi gần 2.000 khách vào chiều 28/1.