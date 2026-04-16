Cô giáo xương thủy tinh nhận bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT

Cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm, người sáng lập “Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh”, vừa nhận bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT vì những đóng góp đặc biệt cho công tác giáo dục cộng đồng và khuyến học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng cho cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm. Ảnh Moet.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm sinh năm 1990, quê tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Sinh ra với bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, cô trải qua nhiều lần phẫu thuật, đến 8 tuổi mới bắt đầu đi học.

Dù vậy, cô luôn ấp ủ ước mơ được đến trường và trở thành người truyền đạt tri thức cho các em nhỏ. Tuy nhiên, do điều kiện sức khỏe đặc biệt, cô đã lựa chọn một cách khác để hiện thực hóa ước mơ của mình. Vượt lên nghịch cảnh, cô đã mở lớp học tại nhà với mô hình “5 không”: Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí.

Theo cô Tâm, lớp học được duy trì thường xuyên tại gia đình với quy mô khoảng 20-25 học sinh trong năm học, có thời điểm lên tới hơn 30 em vào dịp hè.

Học sinh ở lớp cô Tâm ở nhiều độ tuổi, địa bàn khác nhau. Các em chủ động đến học vào thời gian rảnh, ngày nghỉ, thể hiện tinh thần ham học và sự gắn bó với lớp.

Dù không gian còn hạn chế, cô luôn mong muốn có điều kiện mở rộng để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng lớn của các em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè.

Đến nay, mô hình Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh đã duy trì được hơn 20 năm, hỗ trợ hàng trăm lượt học sinh. Nhiều em tiến bộ trong học tập, thi đỗ vào các trường THPT và đại học. Nhiều học sinh sau khi trưởng thành vẫn quay trở lại thăm lớp, thể hiện tình cảm sâu sắc với cô Tâm.

“Không quan trọng sống bao lâu, mà quan trọng là sống sâu sắc và ý nghĩa như thế nào”, cô Tâm chia sẻ. Với cô, chỉ cần còn sức khỏe, lớp học sẽ tiếp tục được duy trì để tiếp thêm động lực, chắp cánh ước mơ cho học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh việc duy trì lớp học, cô Tâm còn sáng lập quỹ học bổng và không gian đọc miễn phí, góp phần hỗ trợ học sinh yếu thế, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đoàn công tác tham quan lớp học của cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm.

Với những đóng góp bền bỉ, sáng 16/4, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm, gặp mặt và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT cho cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành giáo dục.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ xúc động khi trực tiếp gặp gỡ, chứng kiến nghị lực và tinh thần lạc quan của cô Tâm - người đã vượt qua hoàn cảnh bệnh tật để sống một cuộc đời ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn.

Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của cô Tâm đối với cộng đồng, đặc biệt trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh. Theo thứ trưởng, những giá trị cô Tâm mang lại không chỉ là kiến thức mà còn là sự tử tế, tinh thần vượt khó và niềm tin vào cuộc sống - những yếu tố cốt lõi của giáo dục.

Nhấn mạnh vai trò của tình thương trong giáo dục, thứ trưởng cho rằng dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng chính sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu thương của người dạy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giúp học sinh có thêm động lực vươn lên, sống có ích và đóng góp cho xã hội.