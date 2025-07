Có gì trong trailer gây sốt của 'Avatar 3'

Trailer "Avatar: Fire and Ash" thu hút đông đảo sự quan tâm khi hé lộ về cuộc chiến hoành tráng tại hành tinh Pandora. Ngoài ra, tộc Người Tro cuối cùng đã chính thức lộ diện.

Tối 28/7 (giờ Việt Nam), Disney chính thức tung ra trailer đầu tiên của Avatar: Fire and Ash. Đoạn trailer ngay lập tức gây sốt, trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội và các diễn đàn phim ảnh.

Ở phần phim mới nhất, đạo diễn James Cameron đưa khán giả trở lại hành tinh Pandora, trong một cuộc phiêu lưu mới cùng cựu lính thủy đánh bộ nay đã trở thành thủ lĩnh tộc Na’vi - Jake Sully (Sam Worthington). Chuyện phim tiếp nối các sự kiện sau Avatar: The Way of Water (2022).

Mối quan hệ giữa Reya (Bailey Bass) và Lo’ak (Britain Dalton) ngày càng thân thiết khiến cha mẹ cô - tộc trưởng Tonowari (Cliff Curtis) và phu nhân Ronal (Kate Winslet) của bộ lạc Omatikaya - lo lắng. Dường như, họ vẫn e sợ chiến tranh sẽ bám theo gia đình của Jake Sully.

Avatar 3 giới thiệu tộc Người Tro hoàn toàn mới. Ảnh: Disney.

Trong khi đó, cái chết của người anh cả Neteyam (Jamie Flatters) đã tạo nên sự rạn nứt trong gia đình Jake. Lo’ak đối đầu với cha, còn người vợ Neytiri thì vẫn ôm nỗi hận vì mất con. Đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang) cũng trở lại với một đội quân đông đảo và hùng mạnh hơn gấp nhiều lần để trả thù gia đình anh.

Đáng chú ý nhất trong nội dung phần 3 Avatar là sự xuất hiện của tộc Người Tro, cùng với nền văn hóa thờ lửa do Varang (Oona Chaplin) dẫn đầu. Bộ tộc gây ấn tượng bởi tạo hình, hóa trang và trang phục rất khác biệt, độc đáo so với người Na’vi ở 2 phần tiền truyện.

Song, dường như họ đã bị quân đội của Miles Quaritch tấn công và buộc phải phục vụ nhân loại. Avatar: Fire and Ash theo đó cũng hé lộ một cuộc chiến không chỉ giữa người Na’vi với nhân loại, mà còn là nội chiến giữa chính những người dân của Pandora. Rất có thể, Varang sẽ là một trong các phản diện của phim khi có màn đối đầu bằng cung tên nghẹt thở với nữ chính Neytiri.

Theo như trailer hé lộ, Varang dường như sở hữu khả năng điều khiển lửa, và ngọn lửa của cô đã thiêu rụi một phần khu rừng trên Pandora. “Nữ thần của các ngươi không còn quyền lực ở nơi này”, nhân vật lạnh lùng tuyên bố ở cuối đoạn trailer.

Bom tấn có ngân sách sản xuất 250 triệu USD . Ảnh: Disney.

Trước đó, tại sự kiện D23 Expo 2024, James Cameron từng gây xôn xao khi hé lộ hình ảnh bộ tộc Người Tro dữ tợn, phủ đầy tro bụi, nhảy múa xung quanh một hố lửa khổng lồ.

“Bạn sẽ được thấy rất nhiều khía cạnh của Pandora mà trước đây chưa từng được khám phá. Đây là một cuộc phiêu lưu điên rồ và là một bữa tiệc thị giác, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những cảm xúc sâu sắc hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ đưa các nhân vật mà bạn từng yêu mến bước vào những vùng đất đầy thử thách", cha đẻ Avatar cho hay.

Avatar: Fire and Ash, với ngân sách sản xuất theo hé lộ lên tới 250 triệu USD , được kỳ vọng là bom tấn lớn nhất 2025. Phim dự kiến công chiếu toàn cầu vào cuối tháng 12. Trước đó, cả hai phần tiền truyện đều càn quét phòng vé và xô đổ nhiều kỷ lục doanh thu. Cụ thể, Avatar (2009) mang về hơn 2,9 tỷ USD - là bom tấn ăn khách nhất lịch sử. Trong khi Avatar: The Way of Water dắt túi 2,3 tỷ USD , xếp vị trí thứ 3 trong danh sách phim có doanh thu cao nhất mọi thời.