Có gì trong nguyên tác của 'Devil Wears Prada 2'?

  • Thứ ba, 25/11/2025 19:27 (GMT+7)
Được cho là dựa trên tiểu thuyết “Revenge Wears Prada” của Lauren Weisberger, phần hai của loạt phim đưa Andy và Miranda trở lại cuộc chiến quyền lực trong giới xuất bản.

Sau gần 20 năm kể từ lần đầu ra mắt, phần tiếp theo của bộ phim "The Devil Wears Prada" vừa tung trailer. Ảnh: 20th Century Studios.

Sau gần 20 năm kể từ lần đầu ra mắt, phần tiếp theo của bộ phim The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu) tung trailer, hé lộ sự trở lại của Miranda Priestly cùng Andy và Emily trong thế giới thời trang khắc nghiệt.

Bên cạnh yếu tố điện ảnh, khán giả đang đặc biệt quan tâm đến cuốn tiểu thuyết được cho là nguồn cảm hứng cho phần phim mới - Revenge Wears Prada: The Devil Returns (Yêu nữ thích hàng hiệu: Phù thủy thời trang trở lại) của Lauren Weisberger.

Ra mắt năm 2013, tiểu thuyết là phần hai chính thức của tiểu thuyết Quỷ cái vận đồ Prada. Đây là tác phẩm đầu tay của Lauren Weisberger, cựu trợ lý của tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour. Dù Wintour cho biết mình không nhớ có từng làm việc với tác giả hay không, nhiều người vẫn tin nhân vật Miranda Priestly chính là hình tượng hư cấu từ chính bà.

devil wears prada anh 1

Revenge Wears Prada: The Devil Returns được cho là nguồn cảm hứng của phim Devil Wears Prada 2. Ảnh: Amazon.

Revenge Wears Prada lấy bối cảnh 10 năm sau câu chuyện ban đầu. Andy giờ đã 30 tuổi và trở thành tổng biên tập của một tạp chí về cưới hỏi tên The Plunge. Ấn phẩm do cô và Emily Charlton (đồng nghiệp cũ từng là “kẻ thù không đội trời chung”) sáng lập.

Andy đang tận hưởng đỉnh cao sự nghiệp, chuẩn bị kết hôn và bắt đầu xây dựng gia đình nhưng vẫn bị ám ảnh bởi “bóng ma” Miranda Priestly.

Biến cố xảy ra khi Runway, tạp chí Miranda đang làm tổng biên tập, tìm cách thâu tóm The Plunge. Miranda một lần nữa xuất hiện, lần này không còn là bà sếp hạch sách, mà đóng vai trò “chào mời” hai cựu trợ lý bán tạp chí cho công ty mẹ của bà. Câu chuyện là một cuộc đảo chiều thú vị giữa các mối quan hệ cũ, nơi Andy và Emily giờ đây là những người nắm quyền lựa chọn.

Dù phần phim The Devil Wears Prada 2 được cho là sẽ khác biệt phần nào so với tiểu thuyết gốc, nhiều khía cạnh từ Revenge Wears Prada vẫn có thể hiện diện, đặc biệt là các chủ đề liên quan đến quyền lực, sự thay đổi trong ngành xuất bản và mối quan hệ đầy căng thẳng giữa các nhân vật. Tiểu thuyết hiện được phát hành bởi HarperCollins.

Khánh Linh

