Có gì trong hệ thống lab 30 triệu USD?

Đa số chương trình tại USTH được đào tạo trong 3 năm, với thời lượng thực hành chiếm tới 40%. Theo ông Đăng, USTH có lợi thế lớn khi nhận được sự phối hợp đầu tư từ các chuyên gia và đối tác Pháp. Nhờ đó, hệ thống phòng thí nghiệm đồng bộ và hiện đại. Việc sớm tiếp cận với hệ thống máy móc thế hệ mới, tương đồng với môi trường doanh nghiệp và có tính kết nối cao giữa các công đoạn giúp sinh viên nắm bắt nhanh các công nghệ mới, từ đó thích ứng nhanh với môi trường làm việc thực tế sau khi ra trường.