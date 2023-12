Có gì khác biệt trong các phiên bản New Mazda CX-3?

Với những tinh chỉnh về thiết kế và tiện nghi, các phiên bản New Mazda CX-3 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe gầm cao hạng B với giá bán chỉ từ 524 triệu đồng.

Kể từ khi được giới thiệu tại Việt Nam, Mazda CX-3 được đánh giá là mẫu xe nổi bật trong phân khúc SUV cỡ nhỏ nhờ loạt trang bị và công nghệ an toàn cao cấp. Đặc biệt, với phiên bản hoàn toàn mới 1.5 AT cùng mức giá hấp dẫn bậc nhất phân khúc, mẫu xe thế hệ mới này được nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn.

Ngoại thất khác biệt với các điểm nhấn cá tính và phong cách

Cả 4 phiên bản của New Mazda CX-3 đều có chung kích thước tổng thể với chiều dài cơ sở 2.570 mm. Xe sử dụng động cơ SkyActiv-G 1.5L mạnh mẽ với công suất cực đại 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng hộp số tự động 6 cấp đảm bảo quá trình tăng giảm tốc mượt mà.

Nhìn chung, về sức mạnh, khả năng vận hành cũng như kích thước, đây là mẫu xe đô thị ấn tượng. Đặc biệt, khoảng sáng gầm lớn (155 mm) cùng bán kính quay đầu thấp (5.300 mm) phù hợp với nhu cầu sử dụng ở đô thị. Khác biệt giữa các phiên bản nằm ở chi tiết ngoại thất.

New Mazda CX-3 sử dụng ngôn ngữ thiết kế KODO với nguồn cảm hứng từ dáng chuyển động của loài báo cheetah.

New Mazda CX-3 sử dụng ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, kết hợp sự giao thoa giữa đường nét, góc độ và ánh sáng. Ở 2 phiên bản 1.5 AT và 1.5 Deluxe, cụm đèn pha trước và cụm đèn sau sử dụng halogen. Trong khi đó, 2 phiên bản cao cấp hơn là 1.5 Luxury và 1.5 Premium sử dụng đèn LED. Điểm khác biệt ở cụm đèn còn nằm ở chức năng tự động chiếu xa/chiếu gần HBC, đảm bảo cho người lái đối diện có tầm nhìn tốt khi vào cua hoặc rẽ.

Từ phiên bản 1.5 Deluxe trở đi, xe được trang bị thêm baga mui để người dùng lắp phụ kiện hoặc khay đựng đồ. Với baga mui, mẫu xe sẽ tối ưu không gian để đồ trên nóc xe và tăng thêm diện tích cho khoang hành lý.

Mazda CX-3 luôn là sản phẩm nổi bật trong phân khúc SUV hạng B kể từ khi được giới thiệu tại Việt Nam.

Khác biệt của phiên bản 1.5L Premium

Điểm chung ở khoang nội thất của các phiên bản là sự tinh giản cùng các trang bị, tiện ích đều được sắp xếp thông minh, tập trung hướng về người lái. Là phiên bản cao cấp nhất của New Mazda CX-3, bản 1.5 Premium được trang bị nhiều tính năng hiện đại cũng như các chức năng hỗ trợ. Ghế được bọc da cao cấp, tạo nên sự sang trọng cho không gian nội thất. Hơn nữa, phần ghế lái của phiên bản này được chỉnh điện và có chức năng nhớ 2 vị trí tiện lợi cho người sử dụng.

New Mazda CX-3 1.5 Premium mang đến sự tiện lợi và tập trung cao nhất cho người dùng khi lái xe nhờ lẫy chuyển số trên vô lăng và đặc biệt là màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái. Với những người lái xe, sự tập trung là điều quan trọng nhất. Nhờ công nghệ HUD, các thông tin vận hành của xe như tốc độ, cảnh báo tốc độ, mức tiêu thụ nhiên liệu… sẽ được hiển thị trên phần kính lái đúng tầm quan sát của người lái thay vì phải đảo mắt xuống phần bảng đồng hồ sau vô lăng.

New Mazda CX-3 có khoang nội thất được sắp xếp hợp lý, hướng về người lái.

Điểm nhấn nổi bật khác của phiên bản 1.5 Premium là hệ thống an toàn: Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM và phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDWS, hệ thống phanh thông minh trong thành phố phía trước và sau SCBS F&R, hệ thống cảnh báo người lái nghỉ ngơi DAA. Được định vị là chiếc SUV đô thị, các công nghệ an toàn trên New Mazda CX-3 sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người dùng.

Với mức giá hấp dẫn (từ 524 triệu đồng) cùng những tiện nghi được trang bị, phiên bản 1.5 AT và 1.5 Deluxe phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu cũng như những gia đình trẻ có nhu cầu sở hữu chiếc xe đô thị với tài chính phù hợp. Trong khi đó, phiên bản 1.5 Luxury và 1.5 Premium là những lựa chọn dành cho khách hàng yêu thích công nghệ hỗ trợ lái, đề cao các tính năng an toàn với tiện nghi đầy đủ.

Bên cạnh mức giá bán được đánh giá là hấp dẫn trong phân khúc, New Mazda CX-3 cũng được nhà sản xuất áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, giúp tăng khả năng cạnh tranh của mẫu B-SUV. New Mazda CX-3 là mẫu xe đáng lựa chọn cho người dùng tìm kiếm xe đẹp, hiện đại và bền bỉ trong dịp mua sắm cuối năm.