Cô gái Việt kiếm tiền tỷ khi làm trên siêu du thuyền đón toàn tỷ phú

Rời Việt Nam để làm việc trên những siêu du thuyền xa hoa quốc tế, Ngọc Ngà cho biết mức thu nhập cao đi kèm với loạt tiêu chuẩn phục vụ khắt khe hơn cả resort 5 sao.

Ngọc Ngà (31 tuổi, quê Bình Định cũ) hiện là nhân viên phục vụ trên một siêu du thuyền (yacht) di chuyển qua các vùng biển Singapore, Malaysia và Indonesia. Trước khi bén duyên với công việc này vào năm 2024, cô chưa từng hình dung mình sẽ sống và làm việc hoàn toàn trên mặt nước, phục vụ những tỷ phú và khách hàng thượng lưu.

Khác với các tàu du lịch khổng lồ (cruise ship) chở hàng nghìn người, siêu du thuyền nơi Ngà làm việc chỉ có đội ngũ nhân viên 9 người, phục vụ một nhóm khách nhỏ. Tuy nhiên, khối lượng công việc và yêu cầu về kỹ năng lại tỷ lệ nghịch với quy mô con tàu.

Công việc trên du thuyền giúp Ngọc Ngà có nguồn thu nhập tốt.

Một ngày bình thường của Ngà bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc lúc 16h nếu không có khách. Nhưng khi chủ thuyền hoặc khách lên tàu, lịch trình làm việc có thể kéo dài 16-17 tiếng/ngày, chỉ nghỉ khi vị khách cuối cùng đi ngủ.

"Làm việc trên siêu du thuyền đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe, đôi khi vượt xa cả các resort 5 sao vì khách hàng ở đây đa số là triệu phú hoặc tỷ phú", Ngà chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bên cạnh việc dọn dẹp và setup bàn tiệc, những nhân viên như Ngà phải am hiểu sâu sắc về rượu vang, nắm vững các phong cách phục vụ kiểu Pháp, Nga, Mỹ. Cô cho biết nếu làm tốt công việc này, khi trở về đất liền, nhân viên hoàn toàn đủ khả năng đảm nhận các vị trí quản lý tại các khách sạn, resort lớn.

Thu nhập 3.000 USD và những khoản tip "khủng"

Ngọc Ngà tiết lộ điều thu hút nhất của nghề phục vụ trên siêu du thuyền chính là mức lương. Hiện tại, với vị trí nhân viên phục vụ bậc hai (second stewardess), cô nhận mức lương cứng 3.000 USD /tháng (khoảng 78 triệu đồng). Con số này có thể tăng lên 3.500 USD (khoảng 91 triệu đồng) nếu làm việc tại khu vực châu Âu.

Đặc biệt, tiền tip trên du thuyền thường rất hậu hĩnh. Theo quy định, khách thường trả thêm 10% tổng hóa đơn ăn uống và số tiền này được chia đều cho tất cả thành viên trên tàu, từ thuyền trưởng đến nhân viên phục vụ.

Ngọc Ngà làm phục vụ trên siêu du thuyền từ năm 2024.

Vào mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 10, tiền tip có thể bằng hoặc thậm chí cao hơn cả lương cứng. Nhờ vậy, Ngà có thể kiếm được tiền tỷ mỗi năm.

"Làm nghề này hầu như không tốn chi phí gì vì ăn ở đều được chủ bao hết, tiền lương và tiền tip nhận về có thể tích lũy trọn vẹn để làm vốn sau này", cô nói.

Tuy nhiên, Ngà thừa nhận mức lương cao cũng tạo ra một "chiếc bẫy" tâm lý. Nhiều người sau thời gian dài nhận lương nghìn USD đã không thể thích nghi với mức lương văn phòng tại Việt Nam, buộc phải quay lại biển dù đã có ý định "giải nghệ".

Công việc không trải hoa hồng

Dù thu nhập hấp dẫn, con đường để một người Việt Nam bước chân lên siêu du thuyền không hề trải hoa hồng. Ngà cho biết rào cản lớn nhất không phải là kỹ năng mà là ngoại ngữ và visa.

Trên tàu của Ngà, cô là người Việt Nam duy nhất. Sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ chuyên ngành từng khiến cô bỡ ngỡ thời gian đầu. Bên cạnh đó, việc xin visa làm việc cho người mang hộ chiếu Việt Nam tại các vùng biển quốc tế vẫn còn rất nhiều khó khăn so với các quốc gia láng giềng như Thái Lan hay Philippines.

Ngà được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới nhờ công việc trên du thuyền.

"Nhiều lúc tôi ước mình biết đến công việc này từ năm 22 tuổi để có thể trải nghiệm sớm và tích lũy tài chính tốt hơn cho tương lai", Ngà tâm sự.

Cuộc sống của một "cư dân biển" cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận sự cô đơn. Ngà có 42 ngày nghỉ phép mỗi năm với 2 vé máy bay khứ hồi được chủ chi trả để về thăm nhà. Những ngày còn lại, cô sống, làm việc và ngủ nghỉ ngay trong không gian hẹp của tàu. Có những thời điểm, cô phải chiến đấu với những cơn say sóng dữ dội bằng thuốc và ý chí.

Hiện tại, Ngà cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Với cô, mỗi hải trình không chỉ là công việc mà còn là cơ hội để khẳng định giá trị của người lao động Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Khi được chủ thuyền khen ngợi con gái Việt Nam xinh xắn, khéo léo, cô cảm thấy mọi vất vả mỗi ngày đều trở nên xứng đáng.