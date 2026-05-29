Cô gái vẫy taxi cầu cứu lúc 3h sáng vì người lạ bám theo

Tài xế taxi cứu cô gái bị người lạ bám theo lúc 3h sáng Gặp cô gái đang hoảng loạn kêu cứu, anh Tùng lập tức giúp đỡ và đưa cô về nhà an toàn.

Khoảng 2h42 sáng 28/5, trong lúc lái taxi chở khách trên tuyến đường Phạm Văn Đồng nối dài (Huế), anh Thanh Tùng (sống tại địa phương) bất ngờ nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu trắng đứng giữa đường liên tục cúi đầu ra hiệu anh dừng xe.

Theo anh Tùng, ngay khi xe vừa dừng lại, cô gái vội vàng chạy tới trong trạng thái hoảng hốt và cho biết đang bị một thanh niên lạ mặt bám theo với ý đồ xấu.

"Lúc đó cô bé rất sợ hãi, nói chuyện run lắm nên tôi với vị khách đi cùng lập tức cho em lên xe", anh kể với Tri Thức - Znews.

Cô gái cho biết vừa tan ca đêm tại siêu thị và đang chạy xe máy về nhà thì bị một nam thanh niên liên tục bám theo, có hành vi sàm sỡ khiến cô hoảng loạn. Quá sợ hãi, cô bỏ lại xe máy bên đường rồi chạy bộ cầu cứu và may mắn gặp đúng taxi của anh Tùng đi ngang qua.

Suốt quãng đường về nhà, cô gái vẫn chưa hết run sợ và liên tục được anh Tùng cùng vị khách trên xe trấn an.

Sau đó, nam tài xế đưa cô gái về tận nhà ở khu vực Phú Diễn an toàn. Riêng chiếc xe máy bỏ lại bên đường cũng được anh hỗ trợ gọi người thân của cô gái tới mang về.

"Đi đêm hôm gặp chuyện như vậy nên cô bé hoảng loạn lắm. Nếu lúc đó không có người giúp đỡ thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì", anh Tùng chia sẻ.

Dù không thường xuyên gặp những tình huống khẩn cấp như vậy, nam tài xế nhắn nhủ các bạn đi làm về khuya nên cẩn thận hơn, hạn chế di chuyển một mình vào ban đêm để tránh gặp những trường hợp tương tự.

Bên cạnh đó, anh Tùng cho biết sau khi clip được đăng tải, nhiều người cũng chia sẻ từng gặp tình huống tương tự tại đoạn đường này. Anh mong lực lượng chức năng sớm tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh khu vực để tránh xảy ra những vụ việc tương tự về sau.