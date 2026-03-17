'Cô gái rồng' sốc khi thấy hình ảnh của mình hậu xóa xăm toàn bộ

Amber Luke được mệnh danh "cô gái nhiều hình xăm nhất Australia", bất ngờ đổi ý về chuyện xóa xăm, sau khi không hài lòng với hình ảnh do AI tạo ra.

Amber Luke, 30 tuổi, được mệnh danh là người phụ nữ có nhiều hình xăm nhất ở Australia.

Amber Luke (30 tuổi), influencer đến từ Brisbane, cho biết cô đã nhờ AI tạo hình ảnh khuôn mặt mình nếu xóa bỏ 36 hình xăm trên mặt và cơ thể. Tuy nhiên, kết quả khiến cô "sốc".

"Tôi đưa khuôn mặt mình vào ChatGPT và yêu cầu xóa hết hình xăm. Tôi thực sự ghét những gì mình thấy", cô chia sẻ với NeedToKnow.

Theo Luke, cô đã chi khoảng 257.000 USD cho các hình xăm trên cơ thể. Sau trải nghiệm này, cô nhận ra việc muốn xóa xăm phần nào xuất phát từ áp lực bên ngoài.

"Cuối cùng, tôi nghĩ mình làm vậy nhiều hơn vì người khác, chứ không phải vì bản thân", cô nói.

Luke cho biết đã 10 năm rồi cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt mình không có hình xăm. Trước đó, cô đã xóa được 7 hình bằng laser. Tuy nhiên, ngoài yếu tố cảm xúc, cô còn có những băn khoăn về mặt đạo đức khi cân nhắc tiếp tục quá trình này.

Hình ảnh mất hình xăm do AI tạo (trái) và khuôn mặt chưa xóa xăm (phải) của Amber Luke.

Cô giải thích từng dự định sử dụng tế bào gốc để giúp phục hồi da nhanh hơn sau khi xóa xăm, nhưng sau đó từ bỏ ý định. "Tôi không chắc nguồn gốc của chúng có hợp đạo đức hay không. Tôi cảm thấy không đúng khi sử dụng", cô nói, đồng thời cho biết các lần xóa xăm trước trên mặt của cô đều được thực hiện miễn phí.

Luke hiện là đại sứ thương hiệu cho một cơ sở thẩm mỹ tại Brisbane, nơi thực hiện các ca xóa xăm. Cô mô tả quá trình này rất đau đớn và cho biết bản thân không sử dụng thuốc gây tê vì muốn cảm nhận rõ cảm giác nóng rát trên da.

Thay vì tiếp tục xóa, Luke cho biết cô đang lên kế hoạch xăm mới để thay thế những hình đã mất.

"Sẽ là một lớp phủ cho cuộc sống cũ. Tôi sẽ sớm xăm thêm ở phía còn lại của khuôn mặt", cô chia sẻ. Cô cũng dự định bổ sung thêm chi tiết ở má, với phong cách tương tự các hình xăm hiện có.

Trước đó, Luke từng phải tháo bỏ khẩn cấp một thiết bị cấy ghép ở tai nhằm thay đổi hình dạng, sau khi nó gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Thiết bị này từng lộ ra ngoài và khiến tai cô chảy dịch màu vàng. Sau sự cố, cô mệt mỏi và sụt cân đáng kể.

Luke cho biết cô bắt đầu "nghiện xăm" từ năm 16 tuổi. Năm 2018, cô từng nhuộm xanh nhãn cầu và bị mất thị lực trong ba tuần sau ca can thiệp kéo dài 40 phút.

Dù vậy, đến năm 2024, cô vẫn khẳng định quyết định này là xứng đáng và hài lòng với hình ảnh "rồng trắng mắt xanh" của mình. Cô cũng tiết lộ đã quay lại Brazil để tiếp tục thực hiện thủ thuật tương tự.