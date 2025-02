Cô gái Hà Nội bay vào TP.HCM, đợi 3 ngày để xem phim 'Anh trai say hi'

Từ chiều 26/2, hàng trăm fan đã có mặt từ sớm tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM với banner, poster hoặc nhiều loại phụ kiện khác nhau có in hình thần tượng, để đón đợi sự kiện công chiếu phim tài liệu Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng. Không khí trở nên rộn ràng trước giờ diễn ra chương trình với những tiếng reo hò náo nhiệt.