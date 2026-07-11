Cô gái gây sốt ở đại chiến Tây Ban Nha - Bỉ

Ca sĩ Tate McRae trở thành tâm điểm chú ý trước trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ rạng sáng 11/7.

Xuất hiện trước giờ bóng lăn, ngôi sao nhạc pop 23 tuổi người Canada gây ấn tượng với phong cách thời trang năng động. McRae diện áo khoác adidas màu đen kết hợp cùng áo ngắn bên trong, khéo léo khoe vòng eo, đi cùng quần trắng và mái tóc xoăn vàng đặc trưng.

Màn xuất hiện của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ hàng chục nghìn khán giả có mặt trên khán đài cũng như người xem qua truyền hình.

Theo nghi thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), McRae bước ra sân trước các cầu thủ để đặt trái bóng thi đấu lên bục ở khu vực giữa sân. Sau đó, trọng tài chính tiến đến nhận bóng trước khi trận đấu chính thức bắt đầu.

McRae thu hút sự chú ý. Ảnh: Reuters.

Không chỉ gây ấn tượng tại sân SoFi, McRae còn trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho vẻ ngoài cuốn hút của nữ ca sĩ, cho rằng cô là một trong những điểm nhấn đáng nhớ trước giờ bóng lăn.

Trên nền tảng X, nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến sự xuất hiện của McRae tại World Cup. Không ít CĐV gọi cô là "hoàn hảo", trong khi những người khác bày tỏ sự bất ngờ khi nữ ca sĩ góp mặt ở một trong những trận đấu đáng chú ý nhất giải.

Trận này, Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ để đoạt tấm vé vào bán kết gặp Pháp.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Fabian Ruiz có pha dứt điểm chính xác vào lưới Bỉ mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026.