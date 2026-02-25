Cô gái bị tố ngoại tình với TikToker 'Thắng Không Kịp' lên tiếng

Thùy Dung - người mẫu, diễn viên tự do - cùng bạn trai yêu 3 năm đăng clip khẳng định cô không ngoại tình với TikToker Thắng Không Kịp như dân mạng đồn đoán.

Thùy Dung và bạn trai lên tiếng đính chính sau khi bị réo tên.

Ngày 23/2, P.N. - vợ cũ của TikToker Thắng Phỏng/Thắng Không Kịp (tên thật Phùng Văn Thắng) - chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hai người tranh cãi. Hành động vung tay hành hung vợ mới sinh của nam TikToker nhanh chóng trở thành chủ đề nóng.

P.N. còn đăng tải một số ảnh chụp tin nhắn, được cho là của chồng với các cô gái khác. Trong số đó có tin nhắn với nội dung thân mật giữa Thắng Không Kịp với người mẫu, diễn viên tự do Thùy Dung.

Tối 24/2, trên kênh TikTok có hơn 159.000 người theo dõi, Thùy Dung đăng clip đính chính, trong khung hình có sự xuất hiện của bạn trai đã yêu 3 năm của cô. Thùy Dung khẳng định cô và TikToker Thắng Không Kịp không hề có mối quan hệ tình cảm như dân mạng đang đồn đoán.

TikToker đánh vợ gây tranh cãi.

"Mình là diễn viên, được team của anh Thắng book để quay những clip hài, phim ngắn trên TikTok. Và đoạn hội thoại mà mọi người nhìn thấy chính là một phần của kịch bản quay ngày hôm đấy", Thùy Dung giải thích.

Theo đó, để phục vụ cho một phân đoạn quay cận cảnh, cô và Thắng đã nhắn tin cho nhau theo đúng yêu cầu nội dung kịch bản. Toàn bộ ê-kíp chứng kiến hai người nhắn cho nhau.

Sau đó, Thùy Dung có nhắn tiếp cho Thắng sau khi xong ngày quay vì cô có lỡ cầm nhầm chiếc mic của đoàn phim và Thắng đã liên hệ để sang lấy lại.

"Trước khi đến, trợ lý của anh Thắng có gọi điện cho mình, bảo hẹn giờ qua lấy. Mình hẹn giờ để anh cùng trợ lý qua lấy, và khi đó mình vẫn đang sống chung với người yêu mình", nữ diễn viên kể lại.

Bạn trai của Thùy Dung cũng khẳng định những lời kể của bạn gái là đúng sự thật. Anh cho biết hôm Thắng qua nhà lấy mic, anh cũng đang ở nhà và chứng kiến.

Bên cạnh đó, Thùy Dung cũng nhấn mạnh rằng vợ cũ của Thắng đã được xác nhận về các nội dung tin nhắn giữa cô và nam TikToker chỉ là công việc.

"Mình không hiểu tại sao đến bây giờ bạn ấy (P.N. - PV) lại đăng lên, đảo hướng là anh Thắng ngoại tình với mình như vậy. Mình vốn không muốn lên tiếng vì đây là câu chuyện của hai người khác, mình không phải nguyên nhân ảnh hưởng đến hôn nhân của hai người đó. Nhưng mình đã bị công kích, bị ảnh hưởng nên không thể ngồi yên nữa", Thùy Dung nói, hy vọng dân mạng bình tĩnh, có cái nhìn đúng đắn.

Trước đó, liên quan đến clip đánh vợ mới sinh, Thắng thừa nhận "hành động bộc phát trong lúc nóng giận" của mình là sai, hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này đồng thời xin được giãi bày về hoàn cảnh bản thân.

Theo đó, anh cho biết đã ly hôn vợ cũ từ tháng 12/2025 và không hiểu lý do khi những câu chuyện cũ bỗng được nhắc lại vào thời điểm này. TikToker cho biết cũng từng chủ động đề nghị ly hôn khi không ít lần cảm thấy mọi thứ vượt quá sức chịu đựng.

Nam TikToker cho biết đã và đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về mình. Sau ồn ào, anh sẽ tạm dừng công việc một thời gian để nhìn lại bản thân và điều chỉnh lại mọi thứ.

