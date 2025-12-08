Cô gái 18 tuổi gốc Việt thành hoa hậu ở Thái Lan

Đăng quang Miss Grand Chachoengsao 2026, Phatcharamon Thepraksa (tên thường gọi là Meily) trở thành đại diện của tỉnh này để tham gia cuộc thi Miss Grand Thailand ( Hoa hậu Hòa bình Thái Lan). Trên trang cá nhân, Phatcharamon Thepraksa tâm sự mẹ cô là người Quảng Bình (nay là Quảng Trị) đã sang Thái Lan sinh sống từ lâu. "Từ nhỏ, tôi đã nghe mẹ kể rất nhiều về Việt Nam, về con người, về quê hương và đặc biệt là tình cảm to lớn mà bà dành cho mảnh đất này. Chính vì vậy, dù sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, tôi luôn cảm thấy Việt Nam như một phần rất thân quen và gắn bó trong mình", cô chia sẻ.

"Lần đến với hành trình Miss Grand này, tôi không chỉ tham gia để chinh phục ước mơ, mà còn muốn viết nên một câu chuyện cho chính mình, để ba mẹ mình tự hào, đặc biệt là mẹ tôi - một người con nghị lực đến từ Việt Nam, đã sang Thái Lan lập nghiệp từ khi còn là một cô bé 16 tuổi. Bà đã sinh ra và nuôi nấng tôi bằng tất cả yêu thương và nghị lực", cô nói. Bài đăng của Phatcharamon Thepraksa thu hút sự chú ý và nhận nhiều yêu thích từ fan sắc đẹp.

Trên trang cá nhân, cô chăm chia sẻ những hình ảnh khi chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp ở Thái Lan. Đến với Miss Grand Thailand 2026, cô cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, kỹ năng. Đời thường, cô chuộng những bộ đồ trẻ trung, năng động, hợp lứa tuổi.

Hình ảnh trưởng thành của người đẹp 18 tuổi. Khi dự sự kiện, Phatcharamon Thepraksa thích diện đầm cúp ngực hoặc blazer kết hợp nội y mang lại vẻ sang trọng nhưng không kém phần gợi cảm.

Sắc vóc nóng bỏng của Phatcharamon Thepraksa. Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 dự kiến diễn ra vào đầu năm sau. Cuộc thi quy tụ 77 người đẹp đến từ các tỉnh của nước này tham gia tranh tài.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.