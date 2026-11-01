Có dấu hiệu suốt 6 tháng, đi khám phát hiện mắc ung thư đại trực tràng

Suốt nửa năm đi ngoài ra máu, người đàn ông 46 tuổi nghĩ mình mắc bệnh trĩ nên không đi khám. Khi triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, ông mới phát hiện mắc ung thư đại trực tràng.

Ông Lưu, 46 tuổi, bị đi ngoài ra máu suốt khoảng nửa năm nhưng cho rằng đây chỉ là biểu hiện của bệnh trĩ. Chỉ đến khi tình trạng chảy máu ngày càng nghiêm trọng, cơ thể suy nhược, ông mới đến bệnh viện kiểm tra.

Theo Tencent News, kết quả thăm khám khiến người đàn ông bất ngờ: nguyên nhân gây chảy máu là ung thư đại trực tràng, không phải bệnh trĩ như ông nghĩ. Do phát hiện muộn, bệnh đã tiến triển đến giai đoạn giữa và cuối.

Theo bác sĩ, nếu được thăm khám ngay từ khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh có thể đã phát hiện ung thư sớm hơn. Trên thực tế, căn bệnh này có thể biểu hiện qua nhiều thay đổi khi đại tiện, nhưng không ít người dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường.

Hình minh họa cấu tạo đại tràng, gồm đại tràng lên, đại tràng ngang, đại tràng xuống và trực tràng, các khối u phát triển bên trong đại tràng. Nguồn/Việt hóa: Adobe/P.Mai.

Vì sao ung thư đại trực tràng thường bị phát hiện muộn?

Theo dữ liệu về gánh nặng ung thư toàn cầu năm 2020, ung thư đại trực tràng tại Trung Quốc có tỷ lệ mắc cao thứ hai, chỉ sau ung thư phổi. Cùng với sự phổ biến của phương pháp nội soi đại tràng, số người mắc căn bệnh này tại Trung Quốc cũng thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Kết quả khảo sát giữa kỳ về chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn giữa và cuối tại Trung Quốc năm 2020 cho thấy 64% bệnh nhân hoàn toàn không biết các yếu tố nguy cơ của bệnh, trong khi 83% được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn giữa hoặc cuối.

Nguyên nhân là tế bào ung thư hình thành từ những đột biến gene trong tế bào bình thường nên có nhiều điểm tương đồng với tế bào khỏe mạnh, khiến chúng có thể tránh được sự giám sát của hệ miễn dịch.

Bên cạnh đó, khi xuất hiện một số triệu chứng khó chịu, nhiều người không nghĩ đến ung thư đại trực tràng mà mặc định cho rằng mình mắc bệnh trĩ.

Ngoài ra, quá trình chuẩn bị trước khi nội soi đại tràng khá phức tạp, khiến nhiều người e ngại và trì hoãn kiểm tra. Những yếu tố này kết hợp với nhau khiến không ít trường hợp ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm không được phát hiện kịp thời.

4 thay đổi khi đại tiện không nên bỏ qua

Trên thực tế, khi ung thư đại trực tràng xuất hiện, cơ thể có thể biểu hiện nhiều triệu chứng. Nếu gặp những dấu hiệu dưới đây, người bệnh nên đi khám sớm.

Đại tiện ra máu

Đây là một trong những triệu chứng thường gặp của ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, nhiều người dễ nhầm lẫn dấu hiệu này với bệnh trĩ. Hai tình trạng có một số điểm khác biệt. Chảy máu do bệnh trĩ thường có màu đỏ tươi, máu có thể nhỏ giọt sau khi đại tiện, bám trên bề mặt phân hoặc xuất hiện trên giấy vệ sinh khi lau.

Trong khi đó, máu do ung thư đại trực tràng thường có màu đỏ sẫm, có thể lẫn bên trong phân và đôi khi đi kèm chất nhầy.

Thói quen đại tiện thay đổi

Những người vốn có thói quen đại tiện đều đặn nhưng đột nhiên xuất hiện thay đổi cần chú ý. Chẳng hạn, trước đây mỗi ngày đi ngoài một lần nhưng nay ba ngày mới đi một lần; hoặc từ một lần chuyển sang nhiều lần trong ngày. Tình trạng tiêu chảy và táo bón xen kẽ cũng là dấu hiệu cần cảnh giác.

Phân trở nên nhỏ, dẹt

Khi xuất hiện khối u bên trong đường ruột, phân có thể bị chèn ép và biến dạng trong quá trình di chuyển qua ruột. Kết quả là phân trở nên nhỏ, dẹt hơn bình thường hoặc xuất hiện những vết lõm, vết hằn trên bề mặt.

Xì hơi có mùi hôi bất thường

Đôi khi, sau khi ăn quá nhiều protein, ăn tỏi hoặc bị nhiễm lạnh, một người có thể xì hơi nhiều và có mùi khó chịu. Tuy nhiên, nếu không có những yếu tố trên mà tình trạng xì hơi có mùi hôi nồng vẫn kéo dài, người bệnh cần chú ý vì đây có thể là dấu hiệu liên quan đến ung thư đại trực tràng.

Bỏ qua những dấu hiệu bất thường như tiêu chảy, đầy bụng, sụt cân... có thể làm tăng nguy cơ ung thư trực tràng. Ảnh: Shutterstock.

Triệu chứng khác cần cảnh giác

Ngoài những thay đổi khi đại tiện, ung thư đại trực tràng còn có thể gây ra một số triệu chứng khác.

Đau bụng, chướng bụng tái diễn

Người bệnh có thể xuất hiện những cơn đau bụng hoặc chướng bụng không rõ nguyên nhân. Vị trí đau thường không cố định. Sau khi đi vệ sinh, triệu chứng có thể tạm thời thuyên giảm nhưng lại xuất hiện sau khi ăn uống.

Khi khối u trong ruột tiếp tục phát triển, người bệnh có thể đau bụng ngay cả khi nằm ngủ vào ban đêm. Một số trường hợp thậm chí có thể sờ thấy khối bất thường ở vùng bụng.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Nếu không chủ động giảm cân nhưng trọng lượng cơ thể giảm trên 5% trong vòng 3 tháng, đồng thời xuất hiện các biểu hiện như da mặt vàng vọt, cơ thể mệt mỏi, cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Thiếu máu không rõ nguyên nhân

Ung thư đại trực tràng có thể gây chảy máu mạn tính kéo dài, dẫn đến thiếu máu. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, hồi hộp hoặc tim đập nhanh.

Thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng

Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, mắc các bệnh lý đường ruột như polyp, u tuyến hoặc viêm loét đại tràng, có thói quen sinh hoạt không lành mạnh trong thời gian dài và người trên 40 tuổi được xếp vào nhóm cần chú ý nguy cơ. Những người này nên cân nhắc nội soi đại tràng sớm. Người bình thường có thể thực hiện lần nội soi đầu tiên ở độ tuổi 40-45.