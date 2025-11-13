Cô dâu đăng mã QR đòi tiền mừng cưới như đòi nợ gây tranh cãi

4 tháng sau đám cưới, cô dâu đăng mã QR tài khoản ngân hàng để đòi "nợ" tiền mừng cưới tạo nên cuộc tranh cãi trên mạng về quan điểm "có đi - có lại" dịp hiếu hỷ.

Các nền tảng mạng xã hội đang lan truyền mạnh bài đăng của một cô gái mới kết hôn 4 tháng. Điều đặc biệt là cô đính kèm mã QR tài khoản ngân hàng cá nhân bên cạnh ảnh chụp cùng chú rể để yêu cầu chuyển tiền.

Chủ bài đăng chia sẻ rằng mới đây khi xem sổ, cô mới phát hiện ra là nhiều người từng được cô mừng cưới nhưng không hề mừng lại. "Việc tế nhị em không đăng lên mà số tiền cũng nhiều. Em cũng biết ngượng mà hình như mọi người quên luôn hay sao ý ạ...", cô dâu "mát mẻ".

Hình ảnh bài đăng đòi tiền mừng cưới được cộng đồng mạng chia sẻ. Ảnh: Khóc Thuê.

Bài viết được chia sẻ và đăng lại rất nhiều, tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái ngược. Nhiều người cho rằng cách làm của cô dâu hơi thiếu tế nhị: "Công khai số tài khoản cá nhân để mừng cưới, tiện lợi quá nhưng hơi thô thiển; đặc biệt là sau đám cưới tận vài tháng rồi mà còn 'truy thu' của người thân quen".

"Thế này thì khác nào đòi nợ mất hết cả tình cảm, trân quý"; "Nếu người mừng có lòng, họ sẽ tự động hỏi số tài khoản qua tin nhắn hoặc nhờ người khác gửi hộ. Ăn cưới chuyển khoản là chuyện bình thường nhưng đưa hẳn số tài khoản lên Facebook, tôi cảm giác như ép buộc vậy"...

Trần Thanh bình luận: "Người mừng và người được mừng cũng đều cần tế nhị. Việc mừng lại là quý, nếu họ quên thật thì có thể tìm dịp để gặp mặt nói chuyện khéo. Cuộc sống mà, quan trọng là ý ăn ý ở. Sau gặp lại nhau, họ không mừng mình thì phải ngại thôi, sao mà phải đòi".

Nguyệt Thu chia sẻ: "Đám cưới tôi cũng có nhiều người không mừng lại. Tuy nhiên, tôi không xem đó là khoản nợ phải đi đòi như cô dâu này. Nhiều người đến chung vui với mình là may mắn rồi. Đôi khi họ quên thật mình cũng hoan hỉ cho qua thôi".

Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự cảm thông với cô dâu. "Tiền mừng cưới thì chắc chắn là có qua có lại mới toại lòng nhau. Tôi mừng cưới mà ai không mừng cưới lại thì chắc chắn sau chấm dứt quan hệ luôn. Như cô dâu này lại hay, thẳng thắn, sòng phẳng với nhau để sau gặp mặt còn dễ hơn", Lê Khôi viết.

Duy Khánh bình luận: "Cá nhân tôi luôn giữ quan điểm không nên để chủ nhà 'lỗ vốn'. Tức là người ta mừng như nào thì mình phải mừng lại như vậy hoặc hơn. Nếu mình không đi đám cưới được thì phải hỏi xin thông tin hoặc tìm cách gửi tiền mừng chứ sao lại có thể làm lơ. Vậy nên, tôi ủng hộ cô dâu".

Phan Hải chia sẻ: "Cưới là việc riêng của từng người. Tôi thấy không có gì mà mọi người phải lên án hành vi của cô gái này. Mỗi thế hệ mỗi khác, nhiều bạn trẻ ngày nay còn đăng cả mã QR ngân hàng trong thiệp cưới thì có sao đâu. Chuyện tiền nong thẳng thắn cũng là tốt, nhất lúc sau khi lập gia đình còn khó khăn".

Không ít người bày tỏ quan điểm rằng đám cưới cũng là dịp lọc bạn để biết ai thực sự tốt với mình. Mai Chi viết: "Những thời điểm như vậy mới biết tính người. Mình chơi với bạn bè hết mình nhưng lại bị chơi lại hết hồn. Thôi thì ghi nhớ ai không đi, không gửi quà mừng hay một lời nói thì sẽ làm lại y chang như vậy nếu có dịp, chứ đòi tiền làm gì. Đối xử sao làm như vậy lại, đời còn rất dài, sẽ còn nhiều sự việc xảy ra".

Một số người chia sẻ, họ sẽ chỉ đi dự đám cưới những ai thật sự thân, bản thân khi cưới cũng chỉ mời ít khách để không còn lo chuyện đáp lễ. Đức Mạnh viết: "Tôi thích đám cưới càng làm đơn giản càng tốt. Đi ăn cưới người thân là mình mừng không mong đáp lễ. Khách tới dự cưới chỉ nên là bạn thật thân thiết và cũng đừng nghĩ họ có mừng không hay mừng bao nhiêu. Nếu tính kiểu mong tiền đi, tiền về thì là buôn bán cái đám cưới của mình rồi, tính toán thì sẽ khó sống với nhau".