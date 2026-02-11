Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuốn sách gom nhặt nhiều ký ức trong trẻo của nhà văn Võ Thu Hương về quê nhà, xứ Nghệ thân yêu. Ở đó, có những năm tháng đáng nhớ của tuổi thơ, khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, cùng bao cái Tết chỉ còn là hoài niệm.

Cô bé bán đào quất chiều cuối năm

  • Thứ tư, 11/2/2026 07:00 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Cô bé là một người bán hàng đặc biệt. Mấy mẹ con gặp cô nhỏ trong một chiều sương lạnh cuối năm cách đây đã vài cái Tết, môi tím tái bên cành hoa đào hồng tươi khoe sắc.

Canh dao anh 1

Cành đào nở rực rỡ là hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình miền Bắc khi Tết đến. Ảnh minh họa: F.T.

Tôi vẫn nhớ như in những chiều cuối năm phương Bắc. Thông thường, mấy mẹ con đã lau chùi, dọn dẹp nhà cửa láng bóng thì mới ra chợ hoa, chọn lấy những bó hoa còn tươi nguyên của dăm ba người bán muộn về chưng Tết. Lúc này trời đã xâm xẩm tối, chỉ vài tiếng nữa là Giao thừa, mua hoa vừa rẻ, vừa không phải chen lấn, trả giá...

Nhà tôi nằm trên con đường họp chợ hoa ở Vinh. Những ngày mới hăm hai, hăm ba, ông Táo về trời, chợ đã họp. Này thì hoa đào, hoa mận từ miền núi xuống, từ Lào qua, hoa mai từ miền Nam ra, mỗi cành một vẻ một sắc làm nên sắc màu tươi tắn gọi Tết về. Trong cái se se lạnh mùa xuân phương Bắc, những hương hoa len nhẹ giữa phố sá, dịu thật dịu nhưng vẫn sâu thăm thẳm trong nỗi nhớ không nguôi của người con xa quê.

Nhà không dư giả gì, nếu không muốn nói là mẹ luôn phải tính toán, dè sẻn từng chút để đủ tiền ăn tiền học cho con nên mua sắm gì ngày Tết cũng phải chờ vào lúc chợ tàn vãn chiều cuối năm. Lúc ấy người đi bán bán rẻ như cho, để còn kịp về sửa sang đón giao thừa. Từng đôi dép, bộ áo quần, và nhất là thức ăn, hoa tươi... những thứ càng đòi hỏi độ tươi càng phải bán tống bán tháo cho nhanh vì không thể đợi tới phiên chợ năm mới.

Luôn ham rẻ nhưng mẹ lại luôn chờ cô bé bán quất từ miền ngược xuống dọn hàng để mỗi khi cô nhỏ về đón Giao thừa, mẹ lại giúi vào tay em ấy vài chục nghìn tiền xe cộ. Mua quất của cô bé, mẹ chẳng trả giá bao giờ, thậm chí còn cho thêm.

Những ngày giáp Tết, nhà ai cũng bận bịu, nhưng cô nhỏ luôn được mẹ giúp đỡ bằng cách cho mượn hẳn khoảng thềm trước nhà, để nhờ hàng chục cây quất, cây đào. Dù nếu không cho cô bé mượn, để những người bán hoa Tết khác thuê mướn, mẹ con cũng có thêm đồng ra, đồng vào đón Tết.

Cô bé là một người bán hàng đặc biệt. Mấy mẹ con gặp cô nhỏ trong một chiều sương lạnh cuối năm cách đây đã vài cái Tết, môi tím tái bên cành hoa đào hồng tươi khoe sắc. Em ấy chỉ có dăm chiếc áo dài tay mặc chồng vào nhau cho đỡ lạnh, không có áo khoác. Mặc như vậy làm sao đỡ nổi những cơn gió chiều chuyển về tối những ngày cuối năm.

Mẹ liền cho cô bé mượn áo khoác tôi mặc tạm. Thật tình, sợ có thể cô không trả, mẹ chỉ đưa một áo khoác hơi cũ. Nhưng đúng chiều ba mươi, cô nhóc vào tận nhà với vẻ mặt tươi rói: “Cháu tìm mãi mới ra nhà cô để trả áo và tặng cô cành đào nhỏ cắm Tết”.

Hỏi han mới biết, cô bé ở với bà ngoại. Không bố, mẹ bỏ đi biệt xứ. Bà già yếu, trồng quất, trồng đào cho cháu bán kiếm vài đồng ăn Tết. Nhưng bà già yếu, cháu nhỏ dại nên dường như có sự liên quan ít nhiều những cành quất, đào chèo queo, kém sắc hẳn giữa chợ hoa kia... Mẹ bảo, nhìn đủ biết cô nhỏ đã khó khăn như thế nào để có thể bán hết chừng đó đào quất, nỡ trả giá chi một hai đồng.

Võ Thu Hương/ Đông Tây & NXB Văn học

    Lang ngam hoa dao hinh anh

    Lặng ngắm hoa đào

    16:33 22/1/2023 16:33 22/1/2023

    0 15

    Với người miền Bắc, hoa đào như sứ giả của mùa xuân. Mỗi độ hoa đào nở, trong lòng người lại hân hoan đón một cái Tết đang về thật gần.

    Gan 100 nam truoc, tranh cai 'bo Tet' da no ra hinh anh

    Gần 100 năm trước, tranh cãi 'bỏ Tết' đã nổ ra

    2 giờ trước 06:00 11/2/2026

    0

    Học giải Nguyễn Văn Vĩnh và Phan Kế Bính đều cho rằng điều cốt lõi của Tết Nguyên Đán không nằm ở nghi lễ cầu kỳ, mà là tinh thần tưởng nhớ tổ tiên, tận hưởng niềm vui thành quả sau một năm làm việc.

    Tai hien le thuong neu o Thanh Nha Ho hinh anh

    Tái hiện lễ thượng nêu ở Thành Nhà Hồ

    16 giờ trước 16:00 10/2/2026

    0

    Nghi lễ thượng nêu Tết xưa được trang trọng tái hiện, hòa quyện cùng nghi thức thả cá ông Công trong Hoàng Cung tại Di sản thế giới Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa), thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

