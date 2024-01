Cơ bắp săn chắc của Seolhyun

Đối với Seolhyun, chế độ ăn uống là yếu tố rất quan trọng nếu muốn giữ dáng. "Chế độ ăn uống là yếu tố nên được coi trọng nhất. Bạn sẽ không thể có cơ bụng nếu uống nhiều rượu bia vì lớp mỡ bên ngoài che lấp cơ bắp. Do vậy, mọi người cần điều chỉnh thực đơn ăn uống", nữ thần tượng cho biết. Ảnh: s2seolhyuns2.

Nhiều cái tên quen thuộc như V, Jungkook, Tiêu Chiến lọt top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2023 do TC Candler bình chọn.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.