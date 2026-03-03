CNN Indonesia: 'Vinhomes Green Paradise là viên ngọc quý của châu Á'

Mới đây, CNN Indonesia gọi Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) là “ngọc quý của châu Á”, khẳng định dự án đang thu hút dòng đầu tư toàn cầu.

Truyền thông xứ vạn đảo nhấn mạnh siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam cũng như khu vực có tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian, đủ tầm để trở thành “tài sản liên thế hệ”.

Tầm nhìn “liên thế hệ” của Vinhomes Green Paradise

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, dòng tiền đang tìm đến những tài sản hữu hình có nền tảng pháp lý vững chắc, hệ tiện ích hoàn chỉnh và khả năng gia tăng giá trị trong dài hạn. Xét tiêu chí này, CNN Indonesia nhận định Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ là hình mẫu tiêu biểu, đặc biệt khi siêu đô thị được công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch toàn cầu “7 kỳ quan đô thị tương lai” do New7Wonders khởi xướng.

“Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự”, Marc Townsend, cố vấn tại công ty Arcadia Consulting Việt Nam, nhận xét về Vinhomes Green Paradise. Ông mô tả đây là siêu đô thị có tầm nhìn và quy mô “hiếm thấy trong khu vực”.

Theo ông Townsend, không giống như các đô thị được phát triển dựa trên hạ tầng đã hoàn thiện, dự án tại Cần Giờ được định vị như một chất xúc tác mở ra “cực tăng trưởng mới” trong cấu trúc kinh tế Việt Nam.

Tương tự, tờ detik (Indonesia) cho rằng Vinhomes Green Paradise là minh chứng rõ ràng nhất cho triết lý phát triển hệ sinh thái xanh toàn diện của Vingroup. "Khái niệm ESG++ đã được tích hợp trực tiếp vào DNA của cấu trúc phát triển",tác giả bài viết khẳng định. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng các dự án của Vingroup, Vinhomes không chỉ được thiết kế cho chu kỳ 5 hay 10 năm: "Tầm nhìn của họ là tầm nhìn cho nhiều thế hệ. Đó cũng là lý do Vinhomes Green Paradise trở thành dự án đầu tiên đáp ứng các tiêu chí của chiến dịch '7 kỳ quan đô thị tương lai' của New7Wonders với sứ mệnh đi tìm hình mẫu đô thị của nhân loại”.

Nằm ven biển TP.HCM, Cần Giờ vốn đã sở hữu vị thế địa lý đặc biệt. Trong một siêu đô thị hơn 10 triệu dân, việc đồng thời có rừng ngập mặn và biển tạo nên cấu trúc sinh thái hiếm có. Khu vực phát triển Vinhomes Green Paradise liền kề khu dự trữ sinh quyển rộng khoảng 75.000 ha được UNESCO công nhận, mang lại nền tảng môi trường khác biệt so với phần lớn các dự án ven đô tại châu Á.

Nhà hát Sóng Xanh với quy mô 7 ha là nhà hát lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh phối cảnh.

Theo phân tích của CNN Indonesia, giá trị cốt lõi của dự án nằm ở mức độ tích hợp các tiêu chuẩn ESG++ vào quy hoạch tổng thể. Bên cạnh môi trường sống trong lành vượt trội, Vinhomes Green Paradise sở hữu hệ sinh thái tiện ích top đầu thế giới gồm: Biển hồ Lagoon 800 ha lớn nhất thế giới; 2 sân golf 18 hố đẳng cấp quốc tế; quần thể vui chơi giải trí VinWonders 122 ha với số lượng trò chơi lớn nhất thế giới; nhà hát Sóng Xanh lớn nhất Đông Nam Á; bệnh viện quốc tế Vinmec 5 hợp tác cùng Cleveland Clinic; tổ hợp giải trí 24/7 Cosmo Bay…

Sau khi đi vào vận hành, siêu đô thị được dự đoán sẽ đón 40 triệu lượt du khách mỗi năm, làm bùng nổ nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí… Đây chính là nền tảng quan trọng để bất động sản khai thác kinh doanh sinh dòng tiền hiệu quả và gia tăng giá trị bền vững theo thời gian, dù chủ sở hữu vận hành trực tiếp hay cho thuê.

Chuyên gia Marc Townsend cho rằng trong bối cảnh kiều hối về Việt Nam đạt mức cao kỷ lục, cùng với việc khung pháp lý bất động sản ngày càng minh bạch và cởi mở hơn với nhà đầu tư nước ngoài, dòng vốn từ cộng đồng người Việt tại Mỹ, châu Âu, Australia và Singapore đang có xu hướng dịch chuyển theo hướng chiến lược hơn.

Thay vì các khoản đầu tư ngắn hạn, họ tìm kiếm những dự án mới, có quy hoạch đồng bộ và tiêu chuẩn quốc tế, đủ khả năng trở thành tài sản “liên thế hệ”. Và Vinhomes Green Paradise trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn chất lượng.

Hạ tầng chiến lược và lực đẩy tăng trưởng giá trị

CNN Indonesia tin rằng đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng giá. Kênh truyền thông này đặt Vinhomes Green Paradise trong tương quan với các hành lang giao thông chiến lược đang hình thành. Kinh nghiệm tại châu Âu, Nhật Bản và Mỹ cho thấy bất động sản dọc tuyến đường sắt cao tốc thường ghi nhận mức tăng giá 15-45% sau khi đi vào vận hành nhờ khả năng rút ngắn thời gian di chuyển và tái cấu trúc không gian kinh tế.

Trong bối cảnh Việt Nam, động lực này được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa thông qua tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2028. Với tốc độ thiết kế 350 km/h, thời gian di chuyển từ Bến Thành đến Cần Giờ sẽ rút ngắn còn khoảng 13 phút.

“Tác động của hạ tầng này không chỉ dừng ở yếu tố thuận tiện giao thông. Các khu vực từng được xem là ngoại vi sẽ được tích hợp trực tiếp vào lõi kinh tế của thành phố, tạo ra mặt bằng giá trị mới. Khả năng tiếp cận trung tâm thương mại, tài chính và dịch vụ thậm chí có thể nhanh hơn một số khu đô thị hiện hữu”, CNN Indonesia phân tích.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ đưa Vinhomes Green Paradise trở thành lõi kinh tế mới. Ảnh phối cảnh.

Song song với tuyến đường sắt tốc độ cao, các dự án như cầu Cần Giờ, đường vượt biển kết nối với Vũng Tàu và trục giao thông hướng về sân bay quốc tế Long Thành cũng góp phần định hình một mạng lưới liên kết vùng hoàn chỉnh. Trong bức tranh đó, Cần Giờ không còn là điểm đến nghỉ dưỡng đơn thuần, mà được tái định vị như một cực tăng trưởng mới của khu vực phía Nam.

Từ góc nhìn của CNN Indonesia, chính sự giao thoa giữa quy hoạch tích hợp sinh thái, chuẩn mực quốc tế và hạ tầng chiến lược đã khiến Vinhomes Green Paradise được đánh giá là một trong những dự án mang tính biểu tượng của chu kỳ phát triển mới.

“Dự án được nhìn nhận như một tài sản có khả năng duy trì và gia tăng giá trị qua nhiều thế hệ, phản ánh sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu sang những siêu đô thị được kiến tạo bài bản, bền vững với tầm nhìn dài hạn”, báo này kết luận.