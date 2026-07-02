Clip giả HLV Hàn Quốc bị học trò tấn công hút hơn 10 triệu view

Một video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) liên quan đến HLV Hong Myung-bo và tiền vệ Jens Castrop đang gây bão mạng ở Hàn Quốc.

Đoạn video được đăng tải trên nhiều diễn đàn bóng đá và các trang tin tại Hàn Quốc, ghi lại cảnh Castrop bất ngờ hành hung HLV Hong Myung-bo từ phía sau và hét lớn: "Tại sao ông lại triệu tập tôi, đồ khốn?".

Đoạn video được tái hiện bằng công nghệ AI nhằm châm biếm việc Castrop không được HLV Hong sử dụng thường xuyên tại World Cup 2026. Dù vậy, nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú, tạo nên làn sóng bình luận sôi nổi.

Một tài khoản bình luận: "Tôi tưởng đây là thật vì nó đúng như những gì tôi mong muốn HLV Hàn Quốc phải gánh lấy". Một CĐV khác viết: "Castrop có lý do để nổi giận, cậu ta xứng đáng được thi đấu nhiều hơn".

Video do AI dựng gây sốt tại Hàn Quốc.

Mức độ lan truyền quá nhanh khiến đoạn clip được nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc phải lên tiếng, nhấn mạnh đây chỉ là sản phẩm được tạo bằng AI và không phản ánh đúng thực tế.

Những ngày qua, HLV Hong liên tục trở thành tâm điểm dư luận sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Các quyết định về lựa chọn nhân sự khiến ông phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Về trường hợp của Castrop, anh là cầu thủ nhập tịch đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup trong lịch sử tuyển Hàn Quốc. Dù được đào tạo, thi đấu và phát triển sự nghiệp tại châu Âu, đồng thời khoác áo Monchengladbach ở mùa giải 2025/26, Castrop vẫn không được HLV Hong tín nhiệm.

Theo nhà báo Hwang Min-guk của Kyung-hyang News, Castrop bị gạch tên khỏi đội hình trong hai trận đấu vì vi phạm quy định nội bộ của đội tuyển. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nguồn tin uy tín nào xác nhận thông tin này.

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