Clip bố lao đến nhà tát bạn con và câu hỏi: Làm gì nếu con bị bạn đánh

Việc ông bố ở Bắc Ninh đến tận nhà đánh bạn của con vì cậu bé này đánh con mình khiến nhiều người đặt câu hỏi phụ huynh nên làm gì nếu con mình bị bạn bắt nạt ở lớp?

Phụ huynh đến tận nhà đánh bạn cùng trường của con gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip.

Công an phường Mão Điền (Bắc Ninh) đang điều tra vụ trẻ em bị hành hung sau khi clip ghi lại sự việc này được lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều ý kiến trái chiều và thân nhân cậu bé bị đánh gửi đơn tố giác.

Theo đó, bà L. ở tổ dân phố Lũy Hậu tố cáo anh T. (sống cùng phường Mão Điền) có hành vi cố ý gây thương tích đối với cháu ruột hơn 10 tuổi của mình. Clip cho thấy người đàn ông đưa con gái đến nhà nam sinh này, giận dữ truy vấn, mắng chửi rồi hung dữ đánh tới tấp vào vùng mặt và đầu cậu bé ngay trước mặt bà của cậu.

Làn sóng phẫn nộ

Theo thông tin từ trường Tiểu học Mão Điền 2, hai học sinh trong clip đang học lớp 5. Ở trường, nam sinh nhảy dây và ngã vào ba bạn khác, trong đó có bé gái con anh T. Hai em xô xát, rồi nam sinh dùng dây đánh bạn.

Đại diện trường cũng cho biết họ nhìn nhận đây là mâu thuẫn bột phát, không có hành vi bắt nạt nào giữa hai em trước đó, cả hai lực học khá, không phải học sinh cá biệt. Clip phụ huynh đến tận nhà đánh bạn cùng trường của con gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội; cộng đồng mạng giận dữ vì hành vi bạo hành trẻ em của người đàn ông trên.

“Đừng ngụy biện bằng hai chữ ‘vì con’. Người đàn ông trưởng thành đánh tới tấp một đứa trẻ lớp 5 thì phải gọi đúng là bạo hành. Không có lý do nào đủ lớn để biện minh cho hành động đó. Nếu người đàn ông này không bị xử lý nghiêm, thì xã hội sẽ gửi đi thông điệp rằng cứ đánh trẻ em đi, miễn là nói ‘vì con tôi’. Điều đó là không thể chấp nhận", bình luận này nhận được hàng nghìn lượt thích.

Một số bình luận gay gắt hơn: “Đánh bạn cùng lớp của con là sự thất bại trong kỹ năng làm cha mẹ”; “Khi một người lớn dùng sức mạnh áp đảo để tấn công một đứa trẻ 11 tuổi, anh ta đang ngầm gửi đi một thông điệp giáo dục cực kỳ độc hại cho cả con gái mình và cậu bé kia: Kẻ mạnh là kẻ đúng”.

Không ít ý kiến phân tích sâu hơn vào tâm lý phía sau hành động bạo lực ấy. Một người dùng mạng phân tích: “Sự hung hãn của người cha thực chất là biểu hiện của sự bất lực tích tụ. Anh ta bất lực vì con mình bị tổn thương, bất lực vì có thể đã mất niềm tin vào khả năng bảo vệ của nhà trường”.

Tuy nhiên, nhiều người phản bác cách nhìn nhận trên, cho rằng bất lực không bao giờ là lý do để hợp thức hóa bạo lực: “Ông bố đã để phần con lấn át phần người. Anh ta chọn cách giải quyết ngắn nhất, nhanh nhất, nhưng để lại hậu quả dài nhất”.

Cơn giận dữ của dư luận không chỉ hướng vào hành vi đánh người, mà còn vào hệ lụy mà nó để lại cho chính những đứa trẻ. “Thay vì dạy cậu bé kia bài học về sự tôn trọng và không được đánh bạn, cú đánh của ông bố chỉ dạy cho cậu bé đó bài học về sự sợ hãi và căm hận”, một ý kiến được chia sẻ rộng rãi.

Theo nhiều cư dân mạng, con gái của người đàn ông có thể tiếp tục chịu thiệt thòi do cách làm của cha: “Cô con gái dễ phải đối diện với áp lực cực lớn ở trường. Bạn bè có thể tẩy chay, nói xấu, thậm chí cô lập chỉ vì ‘bố nó côn đồ lắm’”, một phụ huynh lo ngại.

Phụ huynh nên hành xử thế nào?

Xem clip trên, câu hỏi "phụ huynh nên hành xử thế nào khi con mình bị bạn bắt nạt, hành hung ở trường" cũng được cộng đồng mạng trao đổi và gây nhiều tranh cãi. Đây là vấn đề rất nhiều phụ huynh phải đối mặt, với nỗi băn khoăn làm sao để bảo vệ được con mình, ngăn chặn sự lặp lại hành vi bắt nạt một cách đúng đắn?

Nhiều phụ huynh cho biết phản ứng bản năng tức thời là nổi giận, là muốn “đòi lại công bằng” cho con, nhưng công bằng không đến từ nắm đấm. “Giá như người cha bình tĩnh hơn để dùng pháp luật và quy định nhà trường làm vũ khí”, một bình luận đầy tiếc nuối.

Phần lớn ý kiến cho rằng con đường đúng đắn phải bắt đầu từ việc trao đổi với giáo viên, ban giám hiệu, yêu cầu nhà trường làm rõ, can thiệp, và nếu cần thì nhờ đến cơ quan chức năng. Đó là cách vừa bảo vệ con mình vừa không chà đạp lên quyền được bảo vệ của những đứa trẻ khác.

“Các bậc phụ huynh đừng dạy con hay bảo vệ con theo cách mù quáng như thế này. Pháp luật ở bất cứ đâu cũng đều đặt quyền bảo vệ trẻ em lên hàng đầu”, một ý kiến cảnh tỉnh. Phụ huynh khác viết: “Con bị đánh đã đủ tổn thương rồi. Nếu người lớn lao đi trả thù, con chỉ học được rằng bạo lực là cách duy nhất để tồn tại. Hãy lắng nghe con, trấn an con, để con biết mình được bảo vệ, không bị bỏ rơi".

Một phụ huynh có con từng bị bắt nạt chia sẻ: “Tôi không đi tìm phụ huynh bên kia để đôi co. Tôi yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu làm việc rõ ràng, lập biên bản, theo dõi hành vi của học sinh vi phạm. Khi cần, tôi gửi đơn lên cấp trên. Chậm nhưng chắc, và không ai bị tổn thương thêm".

Rất nhiều cha mẹ đồng tình với quan điểm của một vị phụ huynh: “Con không nghe những gì bạn dạy, con sẽ làm những gì bạn làm. Nếu bạn dùng bạo lực, con sẽ học bạo lực. Nếu bạn dùng pháp luật, đối thoại và sự tôn trọng, con sẽ học điều đó".