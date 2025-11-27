CLB tý hon viết tiếp chuyện cổ tích tại Champions League

Rạng sáng 27/11, Pafos cầm hòa AS Monaco 2-2 ở vòng phân hạng cúp châu Âu, qua đó nối dài mạch bất bại.

Pafos bị đánh giá rất thấp ở League Phase, khi giá trị đội hình của CLB này chỉ là 26,2 triệu euro (theo Transfermarkt), trong khi Monaco sở hữu dàn sao có tổng giá trị đến 348 triệu euro.

Trên sân nhà, Pafos chơi kiên cường, thậm chí còn dứt điểm nhiều hơn đối thủ đến từ Ligue 1 (17 so với 14). Bàn phản lưới ở phút 88 của Mohammed Salisu giúp Pafos có trận hòa quý giá, qua đó nâng mạch bất bại ở Champions League lên con số 3.

Sau 5 lượt đấu, CLB nhỏ bé đến từ Cyprus vẫn nằm trong nhóm đội có vé dự play-off với 6 điểm, xếp trên hàng loạt tên tuổi lớn như Bilbao, Benfica, Villarreal hay Ajax.

Pafos có hành trình như mơ tại Champions League 2025/26.

Monaco nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 5. Maghnes Akliouche tung đường chọc khe tinh tế, tạo điều kiện cho Takumi Minamino băng xuống dứt điểm gọn gàng vào góc thấp.

Pafos suýt gỡ hòa ngay sau đó khi cú sút cứa lòng đẹp mắt của Anderson Silva đưa bóng dội xà trong sự tiếc nuối của khán giả chủ nhà. Tuy nhiên, đội vô địch Cyprus không phải chờ lâu để ăn mừng. Phút 18, từ quả phạt góc của Mislav Orsic, cựu sao Chelsea, David Luiz bật cao đánh đầu đầy uy lực tung lưới Lukas Hradecky.

Niềm vui của Luiz cùng đồng đội nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi thủ môn Neofytos Michail chuyền lỗi, giúp Folarin Balogun dễ dàng cướp bóng và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Trước giờ nghỉ, Minamino bỏ lỡ cơ hội vàng để nới rộng cách biệt.

Bước sang hiệp hai, Balogun tiếp tục gây sóng gió nhưng Michail chuộc lỗi thành công với pha cứu thua xuất sắc. Ở chiều ngược lại, Anderson Silva cũng buộc Hradecky phải trổ tài. Khi Monaco tưởng như đã cầm chắc chiến thắng, Salisu bất ngờ đưa bóng phản lưới sau pha bóng hỗn loạn, giúp Pafos ấn định tỷ số 2-2.