CLB Singapore loại đội bóng Nhật Bản, vào bán kết cúp châu Á

Hôm 5/3, Sanfrecce Hiroshima thắng áp đảo 6-1 trước Lion City Sailors ở lượt đi tứ kết AFC Champions League 2. Tuy nhiên, đại diện của J.League bị xử thua 0-3 do vi phạm quy định sử dụng cầu thủ Valere Germain không đủ điều kiện thi đấu.

Trở lại sân nhà Jalan Besar ở trận lượt về, dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ đến từ Nhật Bản, đội bóng Đông Nam Á tận dụng triệt để cơ hội để làm nên lịch sử theo một kịch bản không tưởng.

Sanfrecce Hiroshima kiểm soát bóng lên tới 74% trong hiệp một, song bất ngờ bị thủng lưới trước. Phút 20, ngoại binh Lennart Thy lập công giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Đội khách nhanh chóng đáp trả và quân bình tỷ số 1-1 ở phút 34, nhờ pha lập công của Shoya Nakajima.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 51 khi Germain Ryo nhận thẻ đỏ, khiến Sanfrecce Hiroshima chỉ còn 10 người trên sân. Lúc này, Lion City Sailors chơi tử thủ và bảo toàn tỷ số hòa 1-1.

Đại diện Nhật Bản thi đấu áp đảo khi tung ra 17 cú dứt điểm trong cả trận, trong khi Lion City Sailors chỉ có 3 pha sút bóng. Thế nhưng, Lion City Sailors vẫn đứng vững và giành quyền đi tiếp khi thắng với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận.

Chiến thắng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử Lion City Sailors, khi họ trở thành đại diện Đông Nam Á hiếm hoi góp mặt tại bán kết giải hạng 2 châu Á.

Fanpage Lion City Sailors viết: "Chúng tôi tiếp tục ghi dấu lịch sử khi trở thành CLB Singapore đầu tiên và duy nhất lọt vào bán kết AFC Champions League Two. Chúng tôi bước vào trận đấu với một mục tiêu duy nhất, và toàn đội cùng nhau chinh phục nó. Một chiến công tuyệt vời. Tuyệt vời, đội bóng".

Sanfrecce Hiroshima thực tế là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ bước vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng E với sức mạnh áp đảo. Đội bóng Nhật Bản duy trì thành tích bất bại, giành 5 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi được 14 bàn và chỉ để lọt lưới 5 lần.

Tại vòng 16 đội, CLB Nam Định thua trắng 7 bàn trước Sanfrecce Hiroshima (0-3, 0-4). Đại diện Nhật Bản sở hữu đội hình trị giá lên tới 20,25 triệu euro (theo Transfermarkt) và vừa về nhì tại J1 League 2024, kém nhà vô địch Vissel Kobe 4 điểm.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.