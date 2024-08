CLB Hà Nội chiêu mộ cầu thủ Mỹ gốc Việt

Chủ nhà vô địch giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng

Chiến thắng áp đảo với tỷ số 3-0 trước đội TP.HCM giúp Công an TP.HCM giành chức vô địch giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng tranh cúp “Báo Công an TP.HCM”.