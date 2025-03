Chuyện tình thời 'ông bà anh' dung dị, đầy ắp hoài niệm

"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" hấp dẫn với chuyện tình thời "ông bà anh" dung dị mà hoài niệm. Chemistry giữa IU và Park Bo Gum là điểm nhấn khiến người xem thích thú.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Tại xứ sở kim chi, IU là nghệ sĩ hiếm hoi có thể đảm đương cả vai trò ca sĩ lẫn diễn viên. Tái xuất màn ảnh nhỏ sau khoảng thời gian dài, IU ghi điểm ấn tượng với When life gives you tangerines (tựa Việt: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt). Chưa đầy một tuần ra mắt, tác phẩm nhanh chóng đạt top 1 Netflix tại Việt Nam, hàng loạt phân đoạn trong phim được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay phần tựa đề đã là một thông điệp thú vị, gây tò mò bởi cuộc sống luôn gửi tới chúng ta những quả quýt mà không rõ đắng cay hay ngọt bùi. Đó cũng là cách When life gives you tangerines kể chuyện tình thời “ông bà anh” giữa Oh Ae Sun (IU) và Yang Gwan Sik (Park Bo Gum).

Chuyện tình trắc trở tại Jeju

Đan xen giữa quá khứ và hiện tại, When life gives you tangerines có thể ví như cuốn hồi ký về cuộc đời Oh Ae Sun. Đứng trên bờ biển, cô cất tiếng gọi mẹ, đưa người xem trở về thập niên 1960 trên hòn đảo Jeju.

“Thà đẻ ra làm con bò còn hơn làm phụ nữ ở Jeju” là điều mà bà Jeon Kwang Rye, mẹ của Oh Ae Sun uất ức thốt lên.

Trong phim, Ae Sun sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm, mẹ miệt mài lặn biển, làm thuê nhiều nơi để nuôi đàn con thơ. Hoàn cảnh khó khăn buộc bà Kwang Rye phải lấy chồng mới, song chẳng đỡ đần được nhiều. Chưa kể, gia đình họ còn phải chịu sự ghẻ lạnh, lời lẽ cay nghiệt từ dân làng vì gặp nhiều chuyện xấu.

Bi kịch chồng chất khi mẹ cô đột ngột qua đời. Đó cũng lúc Ae Sun hiểu rằng chỉ có giàu có, thành đạt là con đường duy nhất thoát khỏi nghịch cảnh hiện tại. Để thực hiện điều đó, cô vừa chăm sóc cho các em, vừa lo công việc đồng áng. Đời sống khổ cực, song Ae Sun luôn có Gwan Sik, chàng trai cùng làng động viên bất kể nắng mưa.

Chuyện tình thời "ông bà anh" của IU gây sốt sau khi lên sóng.

Năm tháng qua đi, cả hai cùng nhau lớn lên và tình yêu của họ cũng vậy. Dạo bước trên cánh đồng hoa cải vàng ươm, Gwan Sik và Ae Sun ngây ngô hẹn ước về một tương lai sung túc. Dẫu vậy, chuyện tình này không được gia đình hai bên ủng hộ, ngăn cấm kịch liệt. Tuổi trẻ khó tránh nông nổi, Gwan Sik và Ae Sun lên kế hoạch “đào tẩu” khỏi Jeju nhưng nhanh chóng thất bại quay về.

Nỗ lực thuyết phục gia đình, vượt qua vô vàn thử thách, Gwan Sik và Ae Sun cũng được hưởng “quả quýt” ngọt bằng một đám cưới hạnh phúc. Niềm vui chưa được bao lâu thì sóng gió lại tới, áp lực kinh tế, tư tưởng định kiến ngày một siết chặt đôi vợ chồng trẻ.

Cơn ác mộng đó tiếp tục đeo bám thế hệ sau này là Geum Myeong (IU), con gái Gwan Sik và Ae Sun. Cụ thể, Geum Myeong không mấy vui vẻ khi mẹ bạn trai liên tục thể hiện quan điểm phân biệt tầng lớp xã hội.

Hiện, Gwan Sik và Ae Sun phải đi thuê nhà sau cuộc cãi vã nảy lửa với gia đình nhà chồng. Chứng kiến Gwan Sik bị bắt nạt tại chỗ làm, Ae Sun yêu cầu anh nghỉ việc, đồng thời dạy cho ông chủ một bài học nhớ đời. Với 16 tập phim, When life gives you tangerines mới đi được 1/4 chặng đường. Vị của “trái quýt” ngọt đắng ra sao đang chờ đợi đôi vợ chồng trẻ trong những tập sắp tới.

Màn tái xuất gây sốt của IU

Trong phim, Oh Ae Sun trải qua nhiều đau thương song cuộc đời cô không chỉ có bất hạnh. Theo đó, When life gives you tangerines khiến người xem xúc động khi lồng ghép yếu tố chữa lành qua cách nhân vật xử lý tình huống.

Chẳng hạn, bà Kwang Rye hết mực yêu thương Ae Sun, sẵn sàng khẩu chiến với bất kỳ ai chê bai con gái. Tương tự, Ae Sun và mẹ kế hiếm khi hòa thuận, nhưng bà luôn tôn trọng, ủng hộ cô. Ấm áp nhất là Gwan Sik, anh "nói ít làm nhiều", tận tình chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho vợ.

Điểm sáng thuộc về Oh Ae Sun, nhân vật chủ lực trong việc truyền tải thông điệp nhân văn. Với Oh Ae Sun, cô là tiếng nói bình đẳng giới, không ngừng đấu tranh tháo bỏ xiềng xích vốn gò ép phụ nữ hàng thập kỷ. Lên sóng dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, bộ phim còn là lời tri ân, tôn vinh tới những người mẹ, người bà trong gia đình.

IU nỗ lực khắc họa nhân vật trong When life gives you tangerines.

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 6 năm, IU cho thấy sự lăn xả, dày công xây dựng vai diễn trong When life gives you tangerines. Cụ thể, Oh Ae Sun là một nhân vật có cá tính mạnh mẽ, tâm lý phức tạp. Đáng khen cho IU khi tách biệt tính cách nhân vật qua các thời kỳ, từ nhí nhảnh bộc chực tới ưu tư, điềm đạm. Ngoài ra, IU và Park Bo Gum hợp tác ăn ý, tạo chemistry tốt khi vào vai đôi vợ chồng trẻ.

Kể câu chuyện tình thời “ông bà anh” qua những thước phim chữa lành, When life gives you tangerines gợi nhớ khán giả tới một số tác phẩm như series Welcome to Samdal-ri (2024) hay The Notebook (2004). Thế nhưng, khối nhân vật đồ sộ, ôm đồm nhiều tuyến truyện khiến phim thiếu kết nối giữa nhân vật và nội dung.

Với kinh phí lên tới 60 tỷ won ( 41 triệu USD ), đội ngũ sản xuất mạnh tay đầu tư cho việc phục dựng bối cảnh, tạo cảm giác chân thực cho người xem. Giống như Welcome to Samdal-ri, When life gives you tangerines khắc họa sinh động cảnh sắc thiên nhiên tại đảo Jeju và Haenyeo, nhóm nữ thợ lặn biển kiên cường.

Dễ thấy, When life gives you tangerines hấp dẫn người xem bởi câu chuyện tình yêu giản dị, giàu tính hoài niệm. Mỗi khi cuộc đời trao cho Ae Sun và Gwan Sik một quả quýt lại khiến khán giả tò mò xem hương vị là gì, sẽ chua chát hay ngọt bùi. Đồng thời tiếp thêm nghị lực qua những khoảnh khắc chữa lành, thuyết phục người xem tin vào tình yêu chân thành.