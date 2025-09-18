Chuyện tình ngọt ngào giữa bác sĩ và bệnh nhân

Kể chuyện tình giữa bác sĩ điển trai và nữ bệnh nhân hơn 3 tuổi, kết hợp yếu tố luân hồi, tác phẩm "Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế" gây chú ý với bạn đọc ưa thích tiểu thuyết lãng mạn.

Giữa lúc cụm từ khóa “bác sĩ nội trú” đang hot, tiểu thuyết Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế được độc giả thể loại lãng mạn nhắc tên. Trong dòng chảy sôi động của văn học đương đại Việt Nam, những tác phẩm khai thác mối liên kết giữa tiền kiếp và hiện tại không còn xa lạ. Trong đó, tiểu thuyết Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế của tác giả Thu Hằng có cách kể chuyện tinh tế, thấm đẫm cảm xúc, và quan trọng nhất, một tình yêu đẹp, vượt qua cả ranh giới thời gian lẫn khổ đau định mệnh.

Tác phẩm là hành trình đi qua những tổn thương, nơi người ta không chỉ tìm thấy tình yêu, mà còn thấy chính mình được chữa lành. Nhân vật chính của câu chuyện là bác sĩ Thắng - một chàng trai trẻ điển trai, tài giỏi, và đặc biệt… là hiện thân của một tình yêu dang dở từ kiếp trước.

Bìa sách Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế.

Thắng - một bác sĩ trẻ tài năng - gây ấn tượng với người đọc bởi sự điềm đạm, tự tin, và ngoại hình điển trai khiến không ít bệnh nhân phải “thầm thương trộm nhớ”. Trong lòng người bác sĩ ấy ẩn giấu một trái tim dịu dàng và nhạy cảm, đặc biệt khi anh gặp nữ bệnh nhân Thanh Trang - người hơn anh 3 tuổi và đang trong thời điểm yếu đuối nhất của cuộc đời.

Thanh Trang được đưa vào bệnh viện sau cú ngã bất ngờ. Cô rơi vào trạng thái hôn mê nhiều ngày. Trang có những cơn mộng mị kỳ lạ, thấy mình trong hình hài của một tiểu thư quyền quý tên Thủy Vân, sống ở một thời đại xa xưa. Những giấc mơ lặp đi lặp lại, dữ dội đến nỗi khiến Trang hoang mang, không còn phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Nhưng đó cũng chính là lúc cô gặp Thắng - người đàn ông mang lại cho cô cảm giác… quen thuộc đến ám ảnh.

Và rồi, Trang nhận ra: Thắng không chỉ là bác sĩ của cô, mà chính là Trần Hiển - vị tướng quân năm xưa, người từng là một nửa định mệnh của Thủy Vân trong tiền kiếp.

Từ những giấc mơ lặp lại như mệnh lệnh của số phận, quá khứ được tái hiện đầy sống động: Thủy Vân - tiểu thư khuê các, thông minh và mạnh mẽ - từng phải lòng Trần Hiển ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Trái tim nàng rung động bởi khí chất hiên ngang của chàng tướng quân, nhưng họ lại bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu chốn cung đình, khiến tình yêu bị vùi dập một cách nghiệt ngã. Hai con người yêu nhau sâu sắc, cuối cùng đành phải rẽ lối vì định mệnh quá tàn khốc.

Cuộc hội ngộ giữa bác sĩ Thắng và Thanh Trang không diễn ra trong ánh nắng rực rỡ, mà diễn ra ở nơi chênh vênh nhất: Khi tâm hồn một người phụ nữ đang tan vỡ và ký ức của cô đang bị quá khứ ám ảnh. Trang bị phản bội bởi người yêu, mất phương hướng, và lạc lõng giữa thế giới thực tại. Bác sĩ Thắng đến như một làn gió nhẹ, từng ánh mắt, từng cử chỉ quan tâm của anh chính là thứ giúp cô dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống.

Dù nhỏ tuổi hơn nhưng bác sĩ Thắng lại là chỗ dựa vững vàng cho một Thanh Trang nhiều tổn thương. Anh ở bên cô cùng với sự dịu dàng và kiên nhẫn. Tình yêu của họ không ồn ào mà sâu sắc - như thể suốt bao năm qua, họ chỉ đang đi một vòng lớn để rồi gặp lại nhau ở đúng “lưng chừng nhân thế” - nơi không còn quá khứ, không trọn vẹn hiện tại, nhưng đủ để họ học cách yêu lại lần nữa.

Cựu nhà báo Thu Hằng - tác giả Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế.

Điều khiến Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở câu chuyện tình yêu lãng mạn và yếu tố luân hồi, mà còn ở chính hoàn cảnh ra đời của nó. Tác giả Thu Hằng chia sẻ, cô viết tác phẩm này trong lúc điều trị bệnh trầm cảm - giai đoạn mà cô gọi là “đen tối nhất cuộc đời”. Viết, với Thu Hằng, là cách để đối diện với chính mình, là hành trình chữa lành từ bên trong, và là nơi để những vết thương cũ tìm được lối thoát.

Là tác phẩm thứ hai của nhà báo Thu Hằng, Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế là bước chuyển mình rõ rệt sau cuốn tiểu thuyết đầu tay Nỗi đau của bướm đêm - một tác phẩm gai góc, khai thác đề tài thân phận người phụ nữ buôn phấn bán hương. Nếu ở Nỗi đau của bướm đêm, nữ tác giả để lại dấu ấn bằng sự trần trụi và chân thực, thì ở cuốn sách mới này, cô chọn cách kể chuyện dịu dàng, chữa lành, như một sự cứu rỗi chính bản thân mình.