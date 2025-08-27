Chuyện tình mặn nồng của Taylor Swift

|
Ngày 27/8 (giờ địa phương), Taylor Swift và Travis Kelce hạnh phúc thông báo đính hôn sau 2 năm hẹn hò. Đăng tải bộ ảnh về khoảnh khắc đáng nhớ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ nhận về hàng triệu lượt thích và chia sẻ. Ảnh: @taylorswift.
Nhiều chi tiết khác trong buổi lễ đính hôn của cặp sao trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay giọng ca You Belong With Me được nhiều chuyên gia kim hoàn định giá từ 550.000 USD tới 5 triệu USD. Các chuyên gia về lĩnh vực trang trí chia sẻ với People rằng chi phí cho khu vườn cổ tích có thể lên tới 38.000 USD và cần hơn 2.000 bông hoa. Ảnh: @taylorswift.
Chuyện tình giữa "giọng ca tỷ đô" Taylor Swift và "ngôi sao bóng bầu dục" Travis Kelce khởi đầu vào năm 2023. Tháng 7/2023, Travis Kelce buồn bã vì thất bại trong lần gặp gỡ đầu tiên với Taylor Swift tại concert The Eras Tour ở Kansas City. Tới tháng 9/2023, cả hai khiến công chúng vỡ òa khi công khai hẹn hò. Ảnh: Reuters.
Từ đây, Taylor Swift và Travis Kelce luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Từ hẹn hò, biểu diễn, thi đấu, quà tặng, chia sẻ quan điểm về nhau là những nội dung được đông đảo khán giả quan tâm. Thay vì kín tiếng, cặp sao không ngần ngại xuất hiện chung, thậm chí giao lưu với bất kỳ ai mà họ gặp gỡ. Ảnh: GC.
Xuyên suốt thời gian thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour, nữ ca sĩ luôn được bạn trai ủng hộ. Ngôi sao bóng bầu dục thường xuyên có mặt trong buổi diễn tại nhiều quốc gia, thậm chí góp mặt trên sân khấu trong vai trò vũ công hỗ trợ. Với lịch trình bận rộn, cặp đôi vẫn dành thời gian hẹn hò. Ảnh: Mega/BackGrid.
Mối quan hệ thêm bền chặt khi cả hai nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và gia đình. Mới đây, xuất hiện cùng nhau trong podcast New Heights, Taylor Swift chia sẻ về Travis Kelce: "Tôi nghĩ rằng, anh ấy thực sự đang tìm hiểu tôi theo một cách rất tự nhiên, trong sáng và bình thường". Ảnh: @cheyrust.
