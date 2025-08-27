Chuyện tình mặn nồng của Taylor Swift

Nhiều chi tiết khác trong buổi lễ đính hôn của cặp sao trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay giọng ca You Belong With Me được nhiều chuyên gia kim hoàn định giá từ 550.000 USD tới 5 triệu USD . Các chuyên gia về lĩnh vực trang trí chia sẻ với People rằng chi phí cho khu vườn cổ tích có thể lên tới 38.000 USD và cần hơn 2.000 bông hoa. Ảnh: @taylorswift.