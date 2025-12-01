Chuyện tình kết thúc chóng vánh của Thúy Ngân và Võ Cảnh

|
Thúy Ngân thông báo tin chia tay Võ Cảnh thông qua kênh cá nhân. Cô cho biết cả hai hiện là bạn bè. Chuyện tình cảm của họ đã dừng lại cách đây 7-8 tháng trước. Nữ diễn viên mong người hâm mộ đừng "chấp niệm" và nhắc tên cả hai trên các nền tảng mạng xã hội. Cô không muốn Võ Cảnh phải khó xử và ngược lại.
|
Trước khi chính thức xác nhận chia tay, Thúy Ngân nhiều lần có các bài đăng tâm trạng, thể hiện sự bất ổn. Cô cũng hủy theo dõi kênh cá nhân của Võ Cảnh. Trong khi đó, nam diễn viên cũng cho biết điều quan trọng không nằm ở việc chia tay, mà ở cách hai người đối diện với điều đó. Theo diễn viên sinh năm 1990, nếu cả hai đủ trưởng thành để rời đi trong tôn trọng, thì tình yêu đó sẽ luôn đẹp. "Mình tin rằng, không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết", anh bày tỏ.
Cả hai trải qua thời gian ngắn hẹn hò. Thúy Ngân và Võ Cảnh được cho là bén duyên khi cùng hợp tác dự án truyền hình 7 năm chưa cưới sẽ chia tay (2024). Sau đó, họ thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, tương tác với nhau trên mạng xã hội... Cả hai cũng đi chung nhóm bạn trong những dịp quan trọng như đón năm mới.
|
Trên trang cá nhân, cả hai chăm chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ bên nhau. Họ diện trang phục đồng điệu mỗi lần xuất hiện chung. Võ Cảnh thậm chí được phát hiện dùng ốp điện thoại có in hình Thúy Ngân.
Khi chia sẻ loạt ảnh với bạn trai trong dịp đi chơi ở Đà Lạt, Thúy Ngân viết: "Bên nhau giữa vườn hoa nhưng người ta lại bảo chúng mình là bông hoa đẹp nhất". Tháng 3, Võ Cảnh tặng Thúy Ngân nhẫn kim cương. Không ít lần Thúy Ngân vướng tin mang thai. Song sau đó, cô lên tiếng phủ nhận.
|
Không lâu sau đó, họ không còn đồng hành hay tương tác trên mạng xã hội nhiều như trước. Thời điểm đó, Thúy Ngân lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Cô khiến khán giả lo lắng khi tiết lộ mất ngủ nhiều tháng. Trong bài đăng gần nhất, diễn viên viết: "Cám ơn chặng đường đã qua đã dạy tôi rằng: tử tế và chân thành không phải là lựa chọn dễ dàng, nhưng luôn là lựa chọn xứng đáng. Để nhiều năm sau, khi nhớ về tôi của ngày hôm nay, sẽ không hổ thẹn, không hối tiếc. Cuộc đời luôn công bằng theo cách riêng của nó".
Sách hay về tình yêu
Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.
Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.