Chuyện tình kết thúc chóng vánh của Thúy Ngân và Võ Cảnh

Trước khi chính thức xác nhận chia tay, Thúy Ngân nhiều lần có các bài đăng tâm trạng, thể hiện sự bất ổn. Cô cũng hủy theo dõi kênh cá nhân của Võ Cảnh. Trong khi đó, nam diễn viên cũng cho biết điều quan trọng không nằm ở việc chia tay, mà ở cách hai người đối diện với điều đó. Theo diễn viên sinh năm 1990, nếu cả hai đủ trưởng thành để rời đi trong tôn trọng, thì tình yêu đó sẽ luôn đẹp. "Mình tin rằng, không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết", anh bày tỏ.