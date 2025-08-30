Chuyện tình gây sốt của sao Man City

Trung vệ Ruben Dias của Man City đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên bạn gái Maya Jama.

Maya Jama đang hạnh phúc bên Ruben Dias.

Cặp đôi này được cho là đã hẹn hò trong vài tháng qua. Hôm 29/8, Maya chính thức công khai mối quan hệ với Dias trên Instagram và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân và bạn bè.

Dias kém bạn gái 3 tuổi, nhưng điều này không ngăn cản tình yêu ngọt ngào giữa cả hai. Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, Dias và Maya có những khoảnh khắc lãng mạn khi cùng nhau đi nghỉ dưỡng trên du thuyền tại hòn đảo Capri, Italy. Họ đã được nhìn thấy trao nhau những nụ hôn tình cảm.

Daily Mail cho biết Maya đang cân nhắc việc chuyển đến Manchester để gần gũi hơn với Dias. Hiện tại, cô sống tại London, nhưng thường xuyên đến và ở lại căn hộ trị giá 2,5 triệu bảng của Dias ở Manchester. Khi bạn trai thi đấu, Maya cũng thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ.

Dias trong một chuyến du lịch cùng Maya.

Maya hiện là gương mặt dẫn dắt mùa mới nhất của chương trình hẹn hò đình đám Love Island. Tuy bận rộn với lịch trình ghi hình, nữ MC vẫn tranh thủ dành thời gian bên bạn trai.

Trang Instagram của Maya thu hút tới hơn 3,2 triệu lượt theo dõi. Cô nàng cũng thường xuyên khoe ảnh đời thường lẫn công việc trên mạng xã hội.

Dias và Maya luôn quan điểm cố gắng "sống bình thường nhất có thể" và tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau, dù cả hai đều là người nổi tiếng trong lĩnh vực của mình.

