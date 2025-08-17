Chuyện tình của Song Luân và Juky San bị 'đào' lại

Chuyện tình giữa Song Luân và Juky San bất ngờ được khán giả “đào” lại. Những động thái của cả hai cũng khiến khán giả quan tâm.

Dù đã chia tay từ lâu, song gần đây, mối quan hệ tình cảm giữa Song Luân và Juky San lại trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Nhiều tình huống trong các chương trình giải trí khiến câu chuyện tình cảm của cả hai bị “đào” lại.

Cụ thể, trong một show ẩm thực cùng Trấn Thành, Juky San liên tục bị đàn anh nhắc đến Song Luân để trêu chọc. Nữ ca sĩ tỏ ra bối rối, tìm cách đánh trống lảng. Biểu cảm ngại ngùng của Juky San khiến dàn khách mời và khán giả thích thú.

Trong Em xinh "say hi", cô cũng nhiều lần bị Trấn Thành và dàn em xinh nhắc tên Song Luân để trêu chọc.

Chuyện tình cảm của Song Luân và Juky San bị đào lại trong các chương trình giải trí. Ảnh: @jukysan, @songluan.

Chưa hết, khi Phương Mỹ Chi gợi ý “ghép đôi” Juky San với JSOL vì cả hai đều đang độc thân, Juky San lập tức phản hồi: “Không hợp đâu, gu chị không phải con trai tóc hồng”. Sau phát ngôn này, Song Luân bất ngờ đăng tải hình ảnh cũ với mái tóc hồng kèm dòng chữ ngắn gọn: “Thời đầu hồng”.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả liên hệ ngay đến lời nhận xét của Juky San và cho rằng đây là cách nam ca sĩ phản hồi “tình cũ”.

Giữa lúc khán giả bàn tán, Song Luân giữ thái độ thản nhiên. Dù vậy, những động thái được cho là “tương tác gián tiếp” từ cả hai vẫn khiến người hâm mộ quan tâm.

Song Luân và Juky San từng có thời gian hẹn hò kín tiếng, chỉ sau khi chia tay mới được nữ ca sĩ xác nhận. Cô cho biết cả hai đã đường ai nấy đi và mong khán giả không tiếp tục bàn tán, tránh khơi lại chuyện cũ. Trước đó, tin đồn tình cảm rộ lên khi cả hai nhiều lần bị “ghép đôi” trên game show, để lộ dấu hiệu mặc đồ đôi và thường xuyên có tương tác thân mật trên mạng xã hội.

Sau chia tay, Song Luân và Juky San hầu như không còn xuất hiện cùng nhau, nhưng mối quan hệ quá khứ vẫn thường xuyên bị nhắc lại trong các chương trình giải trí. Juky San nhiều lần cho biết không thoải mái khi đời tư bị khơi lại, trong khi Song Luân chọn cách né tránh hoặc phản ứng nhẹ nhàng.