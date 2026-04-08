Chuyển khẩn cấp 55 cháu sau vụ bạo hành trẻ ở Hoa Hồng Nhung

  • 1 giờ trước

Sau khi video nghi bạo hành trẻ tại Cơ sở mầm non tư thục Hoa Hồng Nhung lan truyền trên mạng, cơ quan chức năng đã chuyển toàn bộ 55 trẻ sang trường khác và đình chỉ cơ sở.

Mạng xã hội lan truyền clip nghi bạo hành trẻ. Ảnh: Chụp từ camera.

Liên quan đến hành vi bạo hành trẻ tại Cơ sở mầm non tư thục Hoa Hồng Nhung (xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên), cô giáo Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng trường Mầm non Phù Ủng cho biết ngày 8/4, toàn bộ 55 trẻ em thuộc Cơ sở mầm non này đã được chuyển đến trường Mầm non Phù Ủng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục.

Trước đó, ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi nghi bạo hành trẻ tại một cơ sở mầm non trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão.

Cụ thể, vào 10h 42 ngày 7/4, trong quá trình thay quần áo cho trẻ, do cháu bé quấy khóc, cô giáo đã bế cháu bé lên, thả mạnh xuống khu vực các cháu khác đang nằm và tiếp tục đánh vào chân cháu bé.

Đoạn video thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong môi trường mầm non.

Sau khi ghi nhận phản ánh, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phạm Ngũ Lão phối hợp với Công an, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã, trường Mầm non Phù Ủng, Trưởng thôn Sa Lung và các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ nội dung thông tin.

Qua đó xác định, vụ việc xảy ra tại Cơ sở mầm non tư thục Hoa Hồng Nhung (địa chỉ tại thôn Sa Lung, xã Phạm Ngũ Lão) do bà Vũ Thị Phương làm chủ và cũng là người có hành vi bạo hành với cháu P.T.P (mới đi học tại cơ sở này khoảng hơn 1 tháng) được ghi lại trong video.

Tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở tường trình sự việc, đồng thời xuất trình các giấy tờ có liên quan đến hoạt động của cơ sở. Sáng 8/4, cơ sở này đã tạm dừng hoạt động, phục vụ công tác xác minh.

Liên quan đến sự việc, ngay trong ngày 7/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân xã Phạm Ngũ Lão đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định hiện hành.

Đồng thời, Sở chỉ đạo, chấn chỉnh đội ngũ giáo viên tại các cơ sở mầm non (đặc biệt là cơ sở mầm non ngoài công lập) trên địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Thu Hoài/Vietnam+

