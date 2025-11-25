Chuyên gia: Nga sẽ không chấp nhận kế hoạch do Mỹ đề xuất cho Ukraine

Theo phân tích của chuyên gia, các điều khoản then chốt của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất cho Ukraine xung đột với lợi ích cốt lõi của Liên bang Nga.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine trong cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. Ảnh: Reuters

Kênh RT tối 24/11, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu của nhà phân tích địa chính trị độc lập Pepe Escobar trên chương trình Sanchez Effect cho rằng Liên bang Nga sẽ không chấp nhận kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Trao đổi với người dẫn chương trình Rick Sanchez hôm 24/11, nhà phân tích Escobar nói rằng thỏa thuận đề xuất mâu thuẫn với các lợi ích cốt lõi của Moskva, và ông bác bỏ một số điều khoản trung tâm của kế hoạch này là không thực tế từ góc nhìn của Liên bang Nga.

Theo ông Escobar, những điều khoản đó bao gồm yêu cầu Liên bang Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này đã đưa vào hiến pháp, hạn chế năng lực quân sự tương lai của Ukraine, và các bảo đảm an ninh theo mô hình nguyên tắc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhà phân tích Escobar nhấn mạnh: “Bạn không thể đi ngược lại hiến pháp của chính mình”, khi đề cập đến việc từ bỏ các phần lãnh thổ thuộc các khu vực mới của Liên bang Nga là Kherson và Zaporizhzhia.

Ông Escobar cho rằng sự ủng hộ rộng rãi của công chúng Liên bang Nga đối với chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine khiến bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào đều là điều bất khả thi về mặt chính trị.

Nhà phân tích này cũng nhấn mạnh sự ngờ vực sâu rộng của Liên bang Nga đối với Mỹ, đặc biệt liên quan đến lo ngại rằng bất kỳ thỏa thuận nào ký dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể sẽ không được các chính quyền Mỹ kế tiếp tôn trọng.

Ông Escobar nói: “Mỹ là bên không có khả năng thực thi thỏa thuận”, dẫn chứng các hiệp định từng bị Washington từ bỏ và những thay đổi liên tục trong chính sách đối ngoại.

Ông Escobar cũng đặt dấu hỏi về các điều khoản liên quan đến việc tịch thu tài sản của Liên bang Nga để tài trợ cho tái thiết Ukraine, mô tả những biện pháp như vậy là không thể chấp nhận đối với Điện Kremlin và nhiều khả năng trở thành yếu tố khiến thỏa thuận đổ vỡ, đồng thời cho biết chỉ có khoảng một phần năm nội dung kế hoạch đề xuất phản ánh các yêu cầu của Liên bang Nga, trong khi không phản ánh đòn bẩy thực tế của Moskva trên chiến trường hiện nay.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi cuộc đàm phán là “có thể là hiệu quả nhất trong toàn bộ tiến trình này”, trong khi các quan chức Ukraine cũng mô tả trao đổi là “rất hiệu quả”.

RBC-Ukraine cho biết nếu Kyiv và Washington chốt được những điểm còn lại – và Mỹ điều chỉnh các điều khoản chủ chốt với các đối tác châu Âu – thì các nhà đàm phán Mỹ sẽ chuyển sang trình bày kế hoạch cho Moskva bằng chiến lược được mô tả là “cây gậy và củ cà rốt”.

Theo cách tiếp cận này, Washington sẽ cố gắng thuyết phục Liên bang Nga chấp nhận khuôn khổ, đồng thời duy trì sức ép thông qua các biện pháp trừng phạt và đòn bẩy ngoại giao.

Tuy nhiên, báo RBC-Ukraine cho biết tại Điện Kremlin, các quan chức tiếp tục tuân theo “logic ngoại giao kiểu Liên Xô”, nơi mọi sự nhượng bộ hay thỏa hiệp đều bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối hoặc thất bại.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có thể lại nói về sự sẵn sàng hòa bình, nhưng với những “điều kiện kèm theo” của riêng ông.

Do đó, dù đạt được tiến triển tại Geneva, các quan chức Ukraine đang truyền đạt sáng kiến mới với sự thận trọng rõ rệt, tránh mọi phát ngôn công khai gợi ý hay chỉ trích khả năng nhượng bộ lãnh thổ, phản ánh tính chất nghiêm trọng của điều mà RBC-Ukraine mô tả là “thời khắc quyết định” đối với đất nước.