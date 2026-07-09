Chuyên gia giải mã đòn không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran

Cựu quan chức cấp cao của CIA nhận định việc tìm ra lối thoát cho vòng xoáy leo thang căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran sẽ "vô cùng khó khăn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7/2029. Ảnh: THX/TTXVN.

Trao đổi với Al Jazeera, ông cho rằng một phần mục tiêu của cuộc không kích nhằm vào Iran là buộc Tehran phải thay đổi tính toán chiến lược liên quan đến eo biển Hormuz.

Ông Uehlinger nói: "Mỹ muốn phát đi thông điệp thông qua Tổng thống Donald Trump rằng cuộc tấn công là hành động đáp trả việc Iran từ chối hợp tác về vấn đề eo biển Hormuz. Tôi cho rằng ông Trump phần nào hy vọng chính quyền Iran sẽ rút ra bài học và quay trở lại với bản ghi nhớ (MoU)".

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) ngày 8/7 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố MoU được ký với Iran "đã kết thúc". MoU do Pakistan làm trung gian, được ký tối 17/6, đặt nền tảng cho tiến trình giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau nhiều tháng đối đầu quân sự.

Ngoài ra, ông Scott Uehlinger cho rằng Mỹ đang tìm cách tước bỏ quân bài chiến lược của Iran tại eo biển Hormuz.

Ông đặt vấn đề: "Đó là lý do chúng ta chứng kiến hàng loạt cuộc tấn công nhằm làm suy giảm năng lực kiểm soát eo biển Hormuz của Iran. Các trung tâm điều phối giao thông hàng hải bị phá hủy. Những địa điểm tên lửa cũng trở thành mục tiêu bị đánh phá, loạt xuồng cao tốc bị xóa sổ - tất cả đều nhằm tiếp tục hạn chế khả năng của Iran trong việc gây ảnh hưởng đến eo biển Hormuz. Tôi cho rằng Tổng thống Trump hy vọng rằng khi năng lực đó suy giảm, hoặc khi Iran nhận ra họ không còn khả năng ấy nữa, Tehran sẽ quay trở lại MoU".

Trong một diễn biến khác, cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đã lên án chính sách của Tổng thống Trump đối với Iran.

Bà viết trên mạng xã hội X ngày 9/7: "Iran tấn công các tàu đi qua eo biển Hormuz, thế là ông Trump ném bom Iran. Giá dầu lại tăng, thị trường chứng khoán đi xuống và cơ hội mua vào lại trở nên hấp dẫn. Rồi Tổng thống Trump lại quay sang nói rằng ông ném bom Iran vì 'Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân'. Hôm nay ông ấy lặp đi lặp lại câu đó với báo chí ít nhất 60 lần. Tôi không biết chương trình hạt nhân của Iran hóa ra lại nằm ngay ở eo biển Hormuz nơi kiểm soát dòng chảy dầu mỏ".

Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN phát.

Mỹ đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 8/7, đánh dấu đêm thứ 2 liên tiếp nối lại các cuộc tấn công.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận rằng các cuộc không kích trên được thực hiện sau khi Tổng thống Trump tuyên bố MoU với Iran "đã kết thúc" đồng thời cảnh báo sẽ có những đợt tấn công mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc Iran thực hiện một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, làm bùng phát làn sóng xung đột mới.

Về phần Tehran, ngày 8/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ trước đó cùng ngày.