Chuyên gia bình luận về hiệu quả các cuộc tấn công Iran của Mỹ

Ông Alan Eyre, nghiên cứu viên ngoại giao cấp cao tại Viện Trung Đông, đã nhận định về hiệu quả các cuộc tấn công Iran của Mỹ.

Khói bốc lên sau cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 1/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát.

Truyền thông Qatar ngày 13/7 dẫn lời ông Eyre: "Một lần nữa, Mỹ đang làm điều mà nước này làm tốt nhất, đó là tấn công quân sự nhằm vào Iran vì Mỹ có ưu thế quân sự vượt trội. Nhưng thực tế là dù tấn công các khu vực ven biển nhiều đến đâu, Mỹ cũng không thể làm suy giảm đáng kể năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz".

Ông giải thích rằng nguyên nhân là Iran sở hữu số lượng lớn tên lửa, thiết bị bay không người lái và nhiều xuồng tấn công cỡ nhỏ có khả năng đe dọa các tàu thuyền qua lại.

Trong thực tế, Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là biện pháp răn đe chiến lược quan trọng nhất của nước này và hiện chưa sẵn sàng từ bỏ lợi thế đó. Tuy nhiên, theo ông Eyre, đây là điều mà Mỹ vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận. Ông nói: "Vì vậy, hãy tạm gác vấn đề hạt nhân sang một bên. Đây mới là trở ngại lớn nhất cần được đàm phán và tháo gỡ nếu Mỹ muốn tìm ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân. Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa thấy điều đó sẽ xảy ra".

Nhận định trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi hai bên đều tuyên bố đang kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát khu vực này. Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei tuyên bố nước này sẽ quản lý eo biển Hormuz. Trong khi đó, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei nhấn mạnh: "Eo biển Hormuz chiến lược còn quan trọng hơn hàng chục quả bom nguyên tử và Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch này".

Tuy nhiên, phía Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố trên. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nêu rõ eo biển Hormuz vẫn là tuyến hàng hải quốc tế và lực lượng Mỹ đang bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực này. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa và cho biết quân đội Mỹ duy trì hiện diện để bảo đảm hoạt động vận tải quốc tế.

Những diễn biến leo thang mới ở eo biển Hormuz đang làm suy yếu nghiêm trọng thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran về chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ngày 12/7 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng và đề nghị các bên liên quan kiềm chế. Người đứng đầu ngành ngoại giao Pakistan nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết các bất đồng, hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.