Chuyện gì xảy ra với SUV hạng A?

Trước đà tăng trưởng của toàn thị trường, SUV hạng A lại tiếp tục suy giảm thị phần khi toàn bộ đại diện đều ghi nhận doanh số đi xuống.

Tháng 7 qua được xem là khoảng thời gian "màu hồng" của thị trường xe Việt khi doanh số của nhiều phân khúc đều ghi nhận sự tăng trưởng. Cụ thể, doanh số của toàn thị trường ôtô đạt 28.920 xe trong tháng 7, bao gồm 22.847 xe du lịch.

Con số này cao hơn 6% so với tháng trước đó, đồng thời cao hơn đến 17% so với cùng kỳ năm 2023. Trái ngược với tình hình khả quan trên, nhóm SUV cỡ A lại cho thấy sự tuột dốc khi lượng xe bán ra thị trường tiếp tục giảm.

Giảm toàn phân khúc

Trong tháng 7, nhóm SUV cỡ A gồm 3 đại diện là Hyundai Venue, Toyota Raize và Kia Sonet bán được tổng 1.175 xe, tương đương mức giảm 12,7% so với kỳ báo cáo trước đó.

Nếu đặt cạnh doanh số cùng kỳ năm ngoái, phân khúc này đã giảm gần 14% lượng xe bán ra thị trường dù nhỉnh hơn về mặt quân số. Vì vào tháng 7/2023, phân khúc này đang chỉ là cuộc đua song mã giữa Kia Sonet và Toyota Raize.

Kia Sonet vẫn dẫn đầu phân khúc SUV cỡ A Doanh số nhóm SUV hạng A tháng 7/2024 (số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Kia Sone Toyota Raize Hyundai Venue

xe 492 393 290

Thực tế doanh số của phân khúc SUV cỡ A đã luôn ở mức thấp từ đầu năm nay, trung bình 1.100 chiếc/tháng. Chỉ 2 kỳ báo cáo vào tháng 3 và tháng 6, lượng xe SUV cỡ A bán ra thị trường vượt qua mức 1.300 chiếc.

Thế tam mã tại phân khúc này ngày càng trở nên "bất phân thắng bại" khi Kia Sonet đã không còn chiếm được ưu thế như trước, trong khi Hyundai Venue cũng dần hết "hot" sau hơn 7 tháng ra mắt thị trường. Thị phần của Kia Sonet, Hyundai Venue và Toyota Raize chia nhau lần lượt là 41,8%, 24,7% và 28,5%.

Trong đó, Kia Sonet là mẫu xe bán ghi nhận sự suy giảm mạnh mẽ nhất trong tháng 7. Từng cái cái tên dẫn đầu phân khúc, doanh số vượt mốc 1.000 xe/tháng trong xuyên suốt năm 2023, doanh số Sonet năm nay liên tục về dưới mốc 300 chiếc.

Kia Sonet. Ảnh: Thaco Việt Nam.

Trong tháng 7, Kia bán được 290 chiếc Sonet, giảm 18,1% so với tháng trước. Nếu đặt cạnh doanh số cùng kỳ năm 2023, lượng xe Sonet bán ra thị trường trong năm nay đã giảm hơn 52,2%. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh số của Kia Sonet tạm thời là 3.911 chiếc, vẫn giữ được vị trí dẫn đầu phân khúc.

Sự suy giảm doanh số của Kia Sonet nhiều khả năng đến từ việc nhà sản xuất vừa ra mắt Sonet 2024 vào cuối tháng 6. Dù được nâng cấp thêm nhiều trang bị ở cả ngoại và nội thất, Sonet 2024 lại được Kia "tự định vị" ở phân khúc hạng B, với giá bán điều chỉnh lên mức 539-624 triệu đồng.

Toyota Raize và Hyundai Venue thu hẹp khoảng cách

Hyundai Venue và Toyota Raize hiện cùng có doanh số đi xuống với tỷ lệ khá tương đồng là 15,2% và 16,8%. Đây không hẳn là tin tốt cho Hyundai Venue bởi ở thời điểm vừa ra mắt, mẫu xe này từng được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng chính của Sonet, đặt mục tiêu trở thành SUV hạng A bán chạy nhất thị trường.

Còn về phần Toyota Raize, những năm trước, mẫu xe này có thời gian dài bị suy giảm doanh số do thiếu hụt nguồn cung từ nhà máy Indonesia, khiến nhiều khách hàng chờ đợi. Thậm chí để được nhận xe sớm, người dùng từng phải chịu mua "chênh" vài chục triệu đồng so với giá bán.

Toyota Raize. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Bước sang năm nay, mặc dù hết khan hàng, trước sức ép từ chính đối thủ là Sonet, cộng với tân binh Venue được ra mắt, thị phần của Raize ngày một thu hẹp hơn. Lũy kế 7 tháng đầu năm, Toyota bàn giao đến tay khách hàng 2.360 chiếc Raize, tạm giữ vị trí bán chạy thứ nhì phân khúc.

Sau đợt điều chỉnh được Toyota Việt Nam thực hiện hồi đầu năm, Toyota Raize hiện có giá niêm yết 498 triệu đồng, trong khi Hyundai Venue vừa được TC Motor giảm giá niêm yết xuống mức 499-539 triệu đồng.

Sự suy giảm của cả phân khúc hạng A phần nào cho thấy sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn xe gầm cao của người Việt hiện tại. Ưu thế giá rẻ của Toyota Raize, Kia Sonet hay Hyundai Venue nay đã không còn quá nổi trội khi thị trường Việt khi nhóm xe mini gia nhập gồm VinFast VF 3 và Wuling miniEV.

Hyundai Venue. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Thậm chí, các cái tên ở phân khúc cỡ B để cạnh tranh cũng được áp dụng nhiều ưu đãi, khiến giá bán không còn quá chênh lệch so với SUV hạng A.

Phân khúc này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng đa phần tập trung vào VinFast VF 5 Plus. Với doanh số gần 2.600 xe tại Việt Nam trong tháng 7, VinFast VF 5 Plus đã trở thành ôtô bán chạy nhất thị trường. VinFast VF 5 Plus hiện có giá 468 triệu đồng nếu thuê pin, hoặc 548 triệu đồng cho bản bao gồm pin.