Ký sự du hành lục địa già của kỹ sư kiểm thử Việt Nam

Anh Nguyễn Diệp Lê Nguyên - kỹ sư kiểm thử công nghệ ôtô tại chi nhánh Đức của một công ty phần mềm Việt Nam - vừa kết thúc hành trình 9 tháng rong ruổi 18 nước châu Âu.

Công việc thường xuyên của anh là ngồi trên những chiếc ôtô chưa ra mắt thị trường và “bắt lỗi” những tính năng mới nhất.

Thú vị nghề thử nghiệm ôtô

Những chuyến “road test” của anh Nguyên thường kéo dài nhiều tháng, với ê kíp gồm 8 người trên 4 chiếc xe thử nghiệm thuộc dòng xe điện chưa có mặt trên thị trường.

Là đại diện duy nhất của bên phát triển phần mềm, anh du hành cùng các đại diện phía khách hàng mỗi ngày. Ban ngày, anh “xê dịch” qua những cung đường châu Âu như một lữ khách thực thụ, đến tối lại ngủ ở khách sạn đã được đặt trước. Anh Nguyên thích chụp ảnh nên cũng sắm đủ đồ nghề để ghi lại vô số bức ảnh, đoạn phim về những nơi đã đi qua.

Anh Nguyên tới thăm đấu trường bò tót ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha). Ảnh: NVCC.

Trong ngành công nghệ thông tin (IT), nghề của anh Nguyên được gọi là “tester” (kiểm thử), có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, đề xuất cách hoàn thiện sản phẩm trước khi được khách hàng nghiệm thu và ứng dụng thực tế. Tester là một nghề đặc thù của ngành IT, nhưng tester ôtô lại có phần mới mẻ và thú vị hơn nữa.

Trước đây, tiêu chí đánh giá một chiếc ôtô chỉ thuần túy về mặt cơ khí. Song, ngày nay, chiếc xe đã được tái định nghĩa bởi phần mềm. Với số lượng dòng lệnh trên ôtô gấp tới khoảng 7 lần một chiếc máy bay hiện đại nhất, hàng loạt yêu cầu khắt khe về việc kiểm thử các tính năng đã được đặt ra.

Trước khi được đưa ra thị trường, mẫu ôtô hoặc bản nâng cấp phải trải qua quá trình thử nghiệm để đảm bảo tính an toàn, tin cậy, hiệu suất cao và phù hợp nhu cầu của khách hàng.

Là một trong những lĩnh vực trọng điểm, các dự án phát triển phần mềm cho xe hơi của FPT Software đang không ngừng mở rộng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ các hãng sản xuất và nhà cung cấp thiết bị ôtô hàng đầu thế giới. Trong đó, có những dự án huy động số lượng nhân sự tới 300 người, đồng thời mở ra nhiều cơ hội công tác nước ngoài để các thành viên được trải nghiệm, học tập và phát triển. Với anh Nguyên, cơ hội mở ra vào năm 2022 khi được đề cử sang Đức để cùng xây dựng đội nhóm kiểm thử tại thị trường châu Âu.

Đi làm “như đi phượt” ở châu Âu

Khác với hình dung của nhiều người về công việc tester là ngồi hàng giờ liền trước máy tính trong văn phòng để tìm lỗi trong các đoạn code, khi “road test”, anh Nguyên di chuyển 500 km/ngày, 5-6 ngày/tuần qua những vùng đất nói nhiều ngôn ngữ và có văn hóa, cảnh quan, khí hậu khác biệt.

Một góc kiến trúc bên sông Seine (Paris, Pháp). Ảnh: NVCC.

Để kiểm tra các tính năng như hỗ trợ tự lái, chuyển làn, độ ổn định của hệ thống khung gầm… anh cùng chiếc xe trải nghiệm nhiều địa hình và điều kiện, có khi vọt ga tới 208 km/h trên cao tốc, lúc lại thong thả với tốc độ 10-15 km/h ở những cung đường hẹp và quanh co. Nếu ở Tây Ban Nha, xe chạy dưới cái nắng 40 độ C, thì khi đến Thụy Điển và Na Uy, anh thích thú với cái lạnh -20 độ C ngoài trời.

Hoàng hôn Bắc Âu tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển). Ảnh: NVCC.

Trên hành trình, không chỉ ngồi xe, anh còn đi bộ để cảm nhận những miền đất mới. Anh ấn tượng với khung cảnh mùa đông trắng xóa ở Bắc Âu, hay vẻ đẹp vừa hoài niệm, vừa sang trọng của kiến trúc Pháp; cảm nhận không khí bóng đá cuồng nhiệt trên sân vận động và đồ ăn phong phú trong chợ đêm ở Tây Ban Nha; thả mình vào những con phố cổ kính ở Madrid hay các bãi biển Địa Trung Hải tuyệt đẹp như Benidorm, Gruissan...

Thủ đô Oslo (Na Uy) nhìn từ một ngọn núi ở ngoại ô (trái) và bãi biển Benidorm (Tây Ban Nha). Ảnh: NVCC.

Với anh Nguyên, công việc hiện nay là thú vị nhất và đem lại bản thân rất nhiều cảm hứng. Vừa được làm chuyên môn, tham gia sâu vào những dự án hàng đầu thế giới, anh vừa được du lịch khắp nơi, trải nghiệm đa dạng nền văn hóa. Để truyền tải năng lượng tích cực cho các đồng nghiệp, các bạn trẻ ở Việt Nam sẵn sàng dấn thân mở rộng tầm nhìn, anh đang ấp ủ thực hiện chuỗi vlog Châu Âu on the Go.

Tính đến tháng 6, FPT Software đang có hơn 32.000 nhân sự làm việc tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhằm xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, đa văn hóa và không ngừng phát triển về chuyên môn, kỹ năng cho mỗi cá nhân, các cán bộ, nhân viên FPT Software được khuyến khích trải nghiệm nhiều môi trường làm việc của công ty trên toàn cầu.